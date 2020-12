Le previsioni del meteo di lunedì 28 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole

Oggi è lunedì 28 dicembre 2020, per molti è l’inizio di una nuova settimana di lavoro, per altri invece può essere un lunedì di relax, grazie alle ferie di Natale. In ogni caso, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, è sempre opportuno conoscere il meteo del giorno, per restare informati ed aggiornati.

Nella giornata di ieri il maltempo ha iniziato a spostarsi verso le regioni del Centro Italia, dando un po’ di tregua agli abitanti del Meridione, che hanno passato i giorni festivi sotto la pioggia e, in alcuni casi, anche sotto la neve. Adesso le perturbazioni tendono a spostarsi verso le aree settentrionali della nostra penisola. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per la giornata di oggi.

Previsioni meteo 28 dicembre: il maltempo dà un po’ di tregua al Sud Italia

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, lunedì 28 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. Come già anticipato, il maltempo inizierà a spostarsi dalle aree meridionali verso quelle settentrionali, provocando temporali e forti perturbazioni in diverse regioni. Vediamo nel dettaglio chi avrà bisogno di usare l’ombrello nella giornata di oggi:

Nord Italia: nelle aree settentrionali della nostra penisola avremo un peggioramento generale del tempo. La pioggia sarà presente in tutte le regioni del Nord Italia, con forti temporali soprattutto lungo la costa occidentale, a partire dalla Toscana, fino ad arrivare alla Liguria. La pioggia si fermerà soltanto in serata ma il cielo continuerà ad essere fortemente nuvoloso ovunque. Neve sulle Alpi. Temperature massime in caso, comprese tra i 4 e i 9 gradi.

Centro Italia: nelle aree centrali avremo forti nubi nelle ore del mattino, con qualche possibilità di rovesci sull’Umbria. Il maltempo sarà invece diffuso in tutte le regioni dal pomeriggio in poi, fino alle ore serali, soprattutto sulle zone dell’Appennino. Temperature massime in leggero calo, comprese tra i 9 e i 12 gradi.

Sud Italia: dopo giorni di intenso maltempo, temporali e pioggia in tutte le aree meridionali, arriva un po’ di tregua. Le schiarite coinvolgeranno soprattutto la costa adriatica, mentre su quella tirrenica avremo ancora rovesci e forte nuvolosità. Nelle ore serali la pioggia tornerà a bagnare la costa campana. Temperature massime in leggero aumento, comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Nelle regioni settentrionali avremo venti in forte aumento. I mari saranno molto mossi ovunque, sin dalle prime ore del mattino. Mare agitato anche lungo tutta la costa tirrenica, mentre sul versante opposto i venti saranno più calmi. Venti deboli anche su Calabria e Sicilia a partire dalle ore pomeridiane.