Giulia De Lellis in intimo fa perdere la testa: il dettaglio non sfugge ai fan

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto che la ritrae in intimo nero. I suoi fan hanno prontamente notato un dettaglio che li ha fatti impazzire.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati della rete che nel giro di qualche anno è riuscita a costruirsi un consistente numero di fan che l’acclamano e la seguano qualsiasi cosa lei faccia. In particolare i suoi fedeli sostenitori sono rimasti molto colpiti dall’ultimo scatto postato su Instagram, che ritrae la bella esperta di tendenze indossare un completo intimo nero.

La fotografia mostra il suo fisico scolpito, lasciandosi immaginare i fan cosa si nasconde dietro ai lunghi vestiti che è solita indossare, ma oltre questo un dettaglio ha subito catturato la loro attenzione. Quale? Il reggiseno indossato da Giulia ha attaccato un piccolo gioiello, che non è sfuggito ai fan visto che l’oggetto non ha fatto altro che esaltare il suo bellissimo seno.

Giulia De Lellis ha fatto impazzire i fan su Instagram, che si sono subito complimentati con lei per il suo aspetto fisico.

Giulia De Lellis fa impazzire i fan: “Sei più bella di una bambola!”

Giulia De Lellis, come anticipato, ha fatto letteralmente impazzire i fan, che hanno ammirato e non poco la buonanotte speciale che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di dedicargli. Tant’è che sono rimasti senza parole la sua enorme bellezza, non mancando di lasciarle numerosi commentati, segno che hanno apprezzato e non poco l’immagine proposta sui social.

“Wow in nero sei ancora strepitosa. Quando si tratta di non ce n’è per nessuna“ le ha scritto una fan emozionato. “Giulia, vestita così sei proprio una bambola“ ha commentato un’altra ragazza, ma nemmeno i maschietti sono rimasti immuni dal suo fascino. Anche se la fotografia pubblicata è stata oggetto di numerose polemiche, a cui Giulia sembra essersi abituata, un quanti in molti insinuano abbia violato il DPCM di Conte per festeggiare il capodanno con i suoi amici, ma sarà realmente così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia ha preferito non dare adito alle polemiche sul suo conto, concentrandosi su questi momenti di relax da cui può staccare la spina per il suo lavoro.