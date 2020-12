Giulia De Lellis, stupenda nell’ultimo post dalle spiagge di Dubai, ma quante polemiche. Vacanza ‘inopportuna’ e ‘la casualità’ Andrea Damante

L’ultimo post di Giulia De Lellis lascia i suoi followes senza parole. Lei, bellissima in un mini vestito che lascia poco spazio alla fantasia, la cornice le bianche spiagge di Dubai al tramonto…insomma un gran bel vedere, sexy ma non volgare eppure, oltre ai tanti apprezzamenti, il post ha scatenato altrettanto commenti negativi.

Le polemiche che hanno come oggetto lo scatto sono 2 e ben distinte. La prima è legata al momento che stiamo vivendo. Tutti noi stiamo subendo le restrizioni introdotte dalle norme anti-covid, stiamo cercando di assorbire la dura notizia che anche le feste saranno condizionate e tanti, se non tutti, dovremmo rinunciare per quest’anno alle riunioni di famiglia classiche. Bene tanti followers si chiedono come sia possibile per l’influencer, riuscire ad “andare in vacanza a Dubay”.

Proprio JJuliaass dice:”Io abito all’estero e non posso tornare a casa dai miei genitori per natale e lei va a Dubai“, condizione comune a tanti giovani, studenti o emigrati per lavoro. Subito i fedelissimi, in attesa di una risposta dalla diretta interessata, danno una prima risposta.

Giulia si trova a Dubay per lavoro e per vacanza, quindi non ha aggirato nessuna restrizione ne tantomeno con questo gesto voleva di mancare di rispetto a nessuno ma in questo momento intenso, con molti impegni lavorativi ha colto la possibilità di godere e rilassarsi baciata dal sole di Dubai…e che c’è di male.

La seconda polemica ha a che fare, più che con il post, con la località scelta per la vacanza lavoro della De Lellis. Tanti i commenti che si riferiscono a questo. Non perchè Dubai non sia una location perfetta, chi non ha sognato di scappare dall’inverno e godere per qualche ora del sole e del mare della città degli Emirati Arabi? tutti. Quello che fa discutere è la coincidenza…si perchè la ‘casualità’ è che in questo momento, proprio nei pochi giorni che Giulia ha liberi dalle riprese del suo film ed i suoi altri impegni, proprio a Dubai c’è il suo storico ex Andrea Damante.

Solo poche ore fa infatti Andrea aveva pubblicato questo post, oltre a molte stories seguitissime su Instagram, proprio da Dubai. La coincidenza non è sfuggita ai tanti followers che forse non si sono rassegnati alla fine della coppia da sogno o forse sulla loro storia d’amore ancora non è stata scritta la parola fine?