Giulia De Lellis è pronta a lasciare l’Italia a causa del suo lavoro: “La mia professione” spiega. “E’ fatta di sacrifici”.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati, ma al tempo più chiacchierati, del momento. Protagonista indiscussa della cronaca rosa, a causa della sua nuova relazione con l’imprenditore Carlo Beretta, l’influencer ha confidato ai suoi fedeli sostenitori, poche ore fa, che è costretta a lasciare l’Italia.

Il motivo? Nessun pericolo in vista, potete starne certi. Giulia ha rivelato che deve abbandonare il bel paese, seguendo tutte le precauzioni del caso, a causa di un impegno di lavoro. Il suo lavoro che nonostante i tanti sacrifici, riesce a regalarle tantissime soddisfazioni. La De Lellis stesa, infatti, ha sottolineando come la sua professione, contrariamente a quanto possa sembrare ad una persona estranea ai fatti, sia fatta anche di sacrifici.

Il popolo della rete, però, ha storto il naso su questa frase attaccando duramente Giulia De Lellis, ma lei è prontamente intervenuta a difendere la sua professione.

Fan insorge contro Giulia De Lellis e il suo lavoro: lei interviene

Giulia De Lellis, come anticipato, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi fan, rivelando che presto partirà a causa del suo lavoro, ma le parole utilizzate hanno indignato il web.

“Resto in città ancora poche ore prima di prendere il volo e lasciare la città. E’ passato molto tempo dal mio ultimo viaggio fuori dall’Italia e provo una strana sensazione” ha esordito lei. “Abbiamo preso tutte le precauzione del caso, scappo per un’altra meravigliosa esperienza lavorativa“ ha subito precisato. “Quel lavoro che mi comporta tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni“ ha proseguito facendo infuriare il popolo della rete, che aveva gioito con lei per il suo film con Fabio Volo. “Vi porto con me”.

“Da quali sacrifici stai parlando?“ ha subito tuonato una fan, insinuando che ciò che lei fa per il suo lavoro non può essere considerato un sacrificio, vista la difficile situazione in Italia. “Parlo di tutti i sacrifici che ci sono dietro al mio mestiere“ ha risposto Giulia De Lellis. “E di tutti quelli che fanno le persone che mi aiutano” ha aggiunto, difendendo la sua professione e tutti i suoi collaboratori, che l’accompagneranno in questo viaggio.

In molti però hanno continuato ad attaccare l’ex di Damante, che di recente ha sbottato con i paparazzi, accusandola di non conoscere il vero significato della parola sacrificio, mentre altri l’hanno prontamente difesa, sottolineando come la sua professione merita tutto il rispetto del caso, proprio come qualsiasi altro lavoro a questo mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è stata stroncata sul web, ma lei continua dritta per la sua strada dando decisamente poco peso alle critiche, ma piuttosto concentrandosi su quelli che sono i suoi obiettivi lavorativi, difendendo sempre tutte quelle persone che da tempo collaborano con lei e l’aiutano a realizzare i propri sogni nel cassetto e non.