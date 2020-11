Giulia De Lellis pubblica le foto dei paparazzi: “Una mancanza di rispetto”

By

Giulia De Lellis ha pubblicato le foto di due paparazzi che la stavano fotografando mentre era a cena con Carlo Beretta, il suo nuovo partner

Giulia De Lellis ha avuto una piccola disavventura con due paparazzi nel corso di una cena con il suo nuovo fidanzato.

Mentre era al ristorante, i due l’hanno continuamente ripresa e fotografata e questo non è andato giù all’influencer.

La De Lellis ha tirato fuori il cellulare e ha scattato alcune foto ai due paparazzi, postandole sui social senza oscurare i loro volti.

“Così imparate cosa significa violare la privacy di chi non vuole farsi fotografare”, ha scritto l’ex volto di ‘Uomini e Donne’.

Giulia De Lellis ha descritto la scena molto dettagliatamente.

I due fotografi si sarebbero appostati all’esterno del ristorante e avrebbero scattato numerose fotografie.

La De Lellis era a cena con Carlo Beretta, rampollo della famiglia che produce armi. Beretta non amerebbe molto apparire sui giornali di cronaca rosa.

Per questo motivo la scrittrice ha scelto di paparazzare i paparazzi: “Sono un personaggio pubblico ok, ma c’è chi non vuole farsi riprendere”.

E ancora: “Ironizzo e mando tutto in caciara ma non è stato un gesto carino”.

La De Lellis ha confermato di aver iniziato un nuovo rapporto con Carlo Beretta da alcune settimane.

Chi è Carlo Beretta, il nuovo fidanzato della nota influencer

Giulia De Lellis ha da poco chiuso la sua relazione con Andrea Damante ed ha già una nuova fiamma: si tratta di Carlo Beretta.

E’ un discendente di Bartolomeo Beretta, noto produttore di armi. Suo padre è il vice presidente dell’azienda.

Carlo Beretta ha 22 anni, è nato a Brescia e si è laureato nel 2019 alla Bocconi di Milano in Economia aziendale e manageriale.

E’ chiaro che il titolo acquisito gli servirà per portare avanti in futuro la tradizione di famiglia: Carlo Beretta è destinato a scalare i vertici dell’azienda di famiglia nei prossimi anni.

Ma per il momento ha deciso di non occuparsi dell’azienda, preferendo uno stage presso l’Accademia militare statunitense di West Point.

Attualmente lavora a Berlino, in Germania e si occupa di risorse umane, come riporta egli stesso nel proprio curriculum.

Ha conosciuto Giulia De Lellis grazie all’amicizia con il suo ex fidanzato, Andrea Damante. Da qualche settimana è iniziata la frequentazione con l’influencer romana.

Andrea Damante ha accusato l’autrice del libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ attraverso le pagine di ‘Chi’ di essersi fidanzata con un suo amico.

L’ex gieffina ha voluto precisare che queste sono cose che non farebbe nemmeno al suo peggior nemico.

La De Lellis ha affermato di non essere quel tipo di ragazza e che non è corretto da parte di Damante inventare queste storie.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, la coppia che fa impazzire il web

Da quando Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno ufficializzato la loro relazione, in molti hanno voluto esprimere il loro pensiero in merito al loro rapporto.

Soprattutto sul web sono tantissimi i messaggi di affetto per i due, non mancano frecciatine all’ex Damante e qualche critica ai due neo fidanzatini.

Ecco cosa scrivono gli utenti di Twitter:

Qualcuno dica a Giulia de lellis che se non voleva essere fotografata poteva mangiare tranquillamente a casa sua, ma riprenditi — Francesca🦁 (@frapmiu) November 2, 2020

Secondo me la vera maleducata a sto giro è proprio lei, Giulia De Lellis, è caduta proprio in basso, poteva anche essere dalla parte del giusto ma postando quei video dei due ragazzi si è dimostrata al loro stesso livello se non peggio, bah #damellis — Alice (@bimbumbamcinema) November 2, 2020

Ma io mi chiedo una cosa: ma sei felice? Hai la coscienza pulita? Sei un personaggio pubblico qual è jl problema se ti fanno una foto con il tuo ragazzo? Ah giusto il bimbo non vuole apparire! De lellis inventane un’altra…….#damellis — missmarty90 (@MartinaDelBrocc) November 2, 2020

GIULIA DE LELLIS LA TUA CREDIBILITÀ È SVANITA DA UN PO’

TORNA ALLA RICERCA DI TARTUFI CHE FORSE TI RIESCE MEGLIO A TE E AL PISTOLERO BUONA VITA, CI RISENTIAMO TRA UN PO’ DI MESI ANDREA FILIPPO CRISTIANO E ANDREA SIAMO CON VOI VI SEI SCANSATI UN FOSSO

💖💖💖💖 — LUNASTORTA26 (@giuliaagogi) November 2, 2020

GIULIA DE LELLIS NON TIRA UNA FRECCIATINA TIRA L’INTERO ARCO AD ANDREA DAMANTE ECCO LA SVOLTA 2020 CHE ASPETTAVO pic.twitter.com/6X32d1QyS7 — marika. (@xxxmelancolie) November 2, 2020

Chi sarebbero de Lellis chi ti ha beccata? 🤣🤣🤣🤣 #damellis pic.twitter.com/KAO3GXFDJX — miticaemma (@valemiticaemma) November 2, 2020

CARI FIDANZATI DI GIULIA DE LELLIS STATE ATTENTI AI VOSTRI COMPAGNI DI MERENDE OCCASSIONALI , CHE VEDETE UNA TANTUM PERCHÉ AMICI AMICI E POI VI RUBANO LA … — Lavinia Ventanni 💙 (@LaviniaVentanni) November 2, 2020

Ma quanto è ridicola a rinfacciare ancora le corna? Tutto per pararsi il sederinobe cercare di uscirne pulita! A De Lellis oramai ti abbiamo sgamata e dai cosa penso? Le corna ad Andrea le hai fatte eccome e pure con un suo amico! PENOSA #damellis — antonella damiano (@antonelladami) November 2, 2020