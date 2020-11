Election Day, parla Biden: “Serve pazienza ma sono fiducioso”

Joe Biden ha parlato in diretta da Wilmington per commentare i primi risultati dello spoglio elettorale. “Vi invito ad avere pazienza”

Joe Biden, candidato democratico per la corsa alla Casa Bianca, ha parlato in diretta da Wilmington.

Si tratta del suo quartier generale, dal quale Biden sta aspettando i risultati delle elezioni americane.

Biden ha dichiarato di essere fiducioso per la vittoria finale ma ha invitato i suoi elettori alla calma.

Molto probabilmente non si conoscerà il risultato oggi a causa dello spoglio dei voti postali.

Sono voti che gli elettori inviano per posta, sia dagli Stati Uniti che dall’estero.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Il numero dei voti ricevuti per posta questa volta spinge i due candidati a tenere un profilo basso e ad attendere lo spoglio finale.

Biden ha dichiarato di essere in vantaggio in Arizona e di aver già conquistato il Minnesota. Si è detto fiducioso per la vittoria Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.

“Grazie a tutti voi, vi chiedo di continuare ad essere fiduciosi, vinceremo questa sfida”, ha concluso Biden.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Di solito negli Stati Uniti il primo a parlare è sempre il candidato perdente, ma stavolta la partita è talmente equilibrata che è troppo presto per una resa o per annunciare la vittoria.

Donald Trump ha immediatamente risposto attraverso un tweet nel quale pronuncia la parola ‘win’.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Sembra che Trump possa chiedere nelle prossime ore di ignorare i voti postali, che invece potrebbero essere decisivi perché, secondo i sondaggi, potrebbero dare una forte spinta al suo avversario.

Ti potrebbe interessare anche – Oroscopo di oggi 4 Novembre 2020: tutte le previsioni segno per segno

Elections 2020 USA: i risultati in tempo reale

E’ finalmente arrivato il cosiddetto ‘Election Day’. Gli americani si sono recati alle urne e adesso è in corso lo spoglio dei voti.

Diversi milioni di voti sono arrivati per posta dagli americani residenti all’estero e saranno decisivi.

Anche molti americani residenti negli Stati Uniti hanno votato per posta, probabilmente a causa della pandemia mondiale.

L’affluenza leggermente superiore al 66% è la più alta degli ultimi cent’anni. Segno evidente di quanto questa campagna elettorale abbia acceso il dibattito negli Stati Uniti e non solo.

Al momento Trump ha vinto in Kentucky, Florida, Ohio e Texas. Biden ha vinto in Arizona e California. Georgia e Pennsylvania ancora in bilico.

Questi sono gli Stati più importanti (clicca qui per seguire lo spoglio in tempo reale) ma mancano ancora quelli che assegnano meno Grandi Elettori e i voti postali.

E’ difficile che oggi ci sia la proclamazione del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America.

Secondo alcune fonti che arrivano dagli States, potrebbero volerci addirittura alcuni giorni per conoscere il nome del nuovo presidente.

Al momento ha parlato soltanto Joe Biden, mentre Donald Trump si è limitato a postare un paio di tweet.

Leggi anche – Vienna: l’attacco terroristico è stato rivendicato dalle forze ISIS

Elezioni USA, il web spaccato in due. Chi vincerà tra Trump e Biden?

Le elezioni del Presidente degli Stati Uniti d’America sono da sempre molto seguite in tutto il mondo.

Molti equilibri internazionali dipendono dal nome del nuovo presidente americano.

Di conseguenza, le frasi ‘election day’ e ‘elections 2020’ sono diventate virali nelle ultime ore.

Ecco cosa scrivono gli utenti Twitter sull’elezione del presidente americano:

Calma, calma, ricordatevi che manca sempre il suo voto che potrebbe ribaltare la situazione. #Elections2020 pic.twitter.com/izs6BBpGAc — Uomo al comando ® (@Sapiente_mente) November 4, 2020

Sperando intensamente che quando mi sveglierò più tardi sarà tutto azzurro e trump sia scappato in mezzo al deserto #Elections2020 pic.twitter.com/SUh0n3Qi72 — Angy ◡̈ 🌺 (@Taeneroso) November 4, 2020

Gli elettori di #Trump dimostrano che l’America crede ancora nei principi cristiani più che nello Stato onnipotente, nella famiglia più che nel gender, nella legge come è scritta più che nell’arbitrio dei giudici #Elections2020 pic.twitter.com/Hh5JJU5WDC — Lucio Malan (@LucioMalan) November 4, 2020

ULTIM’ORA: Trump vince la Florida. È il PRIMO STATO a non essere assegnato ai candidato predetto dai sondaggi. Il computo è: Trump 165

Biden 215#Elections2020 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 4, 2020

Mi sveglio, sbadiglio, guardo i dati… Vincerà BIDEN#Elections2020 — Marco Skino 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MPSkino) November 4, 2020

🔴 #JoeBiden: "Sapevamo che sarebbe stata lunga. Stiamo andando bene. Sono qui per dirvi che siamo sulla strada giusta per vincere queste elezioni"#Elections2020 #ElectionNight #ElectionDay — RTL 102.5 (@rtl1025) November 4, 2020