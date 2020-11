Monica Vitti spegne 89 candeline. Le curiosità e i legami

Monica Vitti compie oggi 89 anni. Alcune curiosità dell’attrice legata ad Antognoni e Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno

Monica Vitti compie oggi 89 anni. L’attrice romana, nata il 3 novembre 1931, è da sempre una delle più amate dagli italiani.

Monica nella sua carriera ha collezionato diversi premi tra cui 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’Argento e 11 Golden Globe.

Successivamente la critica le ha assegnato anche altri premi alla carriera: 1 Golden Globe, 1 Ciak D’Oro e anche un Leone D’Oro del prestigioso Festival di Venezia.

Apprezzata per la sua bellezza e per le sue interpretazioni, la Vitti ha spaziato da ruoli drammatici alla commedia, ed è considerata l’unica vera “mattatrice” del cinema italiano in grado di tener testa a mostri sacri come Sordi, Tognazzi o Gassman.

Monica Vitti: curiosità, amori e messaggi dei fans

Durante la sua straordinaria carriera, Monica Vitti è stata anche coinvolta in una love story con Michelangelo Antognoni: il regista l’ha diretta in varie pellicole tra cui “L’avventura”, “L’eclisse” e “Deserto rosso”.

Di una certa importanza anche il legame artistico con Gigi Proietti: l’attore scomparso il 2 novembre era stato il suo partner nel film “La Tosca” diretto da Luigi Magni.

Una curiosità, invece, in ambito lavorativo, è legata alla sua controfigura. Spesso infatti questo ruolo è stato ricoperto da Fiorella Mannoia: la cantante, nata da una famiglia di stuntman, ha fatto da controparte alla Vitti in più di un’occasione prima di lanciarsi nella carriera musicale.

Al momento Monica Vitti vive nella sua casa insieme al marito Roberto Russo, con il quale si è sposata nel 2000. L’attrice ha abbandonato da tempo palcoscenici e vita sociale a causa di una brutta malattia degenerativa, ma i suoi fans non l’hanno certamente dimenticata.

Oggi compie gli anni la più bella, la più brava, la migliore di sempre. Auguri a Monica Vitti ♥️ pic.twitter.com/kURsHofnHC — L. (@lasoralalla) November 3, 2020

«Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi è felice di alzarsi.» Monica Vitti Un augurio e un abbraccio all’attrice romana, nata il #3Novembre 1931#MonicaVitti pic.twitter.com/vyK7kf3AHY — Inchiostro Simpatico (@InchiostroSimp) November 3, 2020