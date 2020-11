Sembra che l’Isis abbia rivendicato l’attentato avvenuto a Vienna che ha posto sotto assedio la città tutta e col fiato sospeso tutta Europa.

E’ notizia ormai diffusa e preoccupante che l’Isis abbia rivendicato l’attentato a Vienna.

Questo è quanto riferisce la direttrice del Site, Rita Katz. In una dichiarazione sui propri mezzi di propaganda, l’Isis ha affermato che Abu Dujana al-Albani ha effettuato l’attacco con pistole e coltelli come “soldato del califfato”.

Uno degli attentatori sembra infatti aver anche lasciato alcuni messaggi tramite i social che se compresi sembrerebbero annunciare proprio l’attacco terroristico.

Sale il bilancio delle vittime dell’attacco di ieri sera a Vienna con almeno quattro civili morti ufficiali ed almeno 17 feriti, di cui sette in pericolo di vita.

Tre le persone arrestate in Austria, due a St. Poelten, a circa un’ora dalla capitale, e una a Linz. Sono inoltre state fermate ben due persone in Svizzera in quanto collegate con gli attacchi terroristici.

Per scoprire tutti i dettagli di quanto accaduto ieri clicca qui.

Per essere più precisi, all’alba di questa giornata il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, aveva già anticipato e rivelato che vi era una matrice islamista negli attacchi, sottolineando che l’uomo era un “simpatizzante” dell’Isis.

Con il passare delle ore, successivamente a quanto dichiarato dal ministro, i media hanno dato corpo a questo scenario indicando che l’uomo era un giovane viennese di origini albanesi della Macedonia del Nord.

Secondo il responsabile della rivista austriaca Falter, Florian Klenk, fra i primi identificati c’è un ragazzo che si chiamava Kurtin S.

Il giovane, ha aggiunto, era noto ai servizi di sicurezza antiterrorismo (Bvt) per essere stato uno dei 90 islamisti austriaci che hanno cercato di recarsi in Siria.

Quanto accaduto ha posto sotto minaccia la città tutta, nei minuti in cui si parlava di ostaggi chiusi in un ristorante il mondo tutto è rimasto col fiato sospeso.

Il popolo austriaco stamane si è quindi svegliato disorientato e scioccato da quanto accaduto.

Con le scuole chiuse e l’invito a rimanere a casa mentre la comunità ebraica ha deciso la serrata di tutte le sue istituzioni e istituti.

We strongly condemn the terrorist attack in #Vienna. We express our condolences for those lost their lives in this coward attack and wish a quick recovery for the injured ones. This nefarious attack can has no excuse and must be condemned unequivocally

📸REUTERS/RADOVAN STOKLASA pic.twitter.com/P6AeN91qTq

— Human Rights Defenders (@HumanDefenders1) November 3, 2020