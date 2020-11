A Vienna in queste ore ci sono stati attimi di terrore e pericolo a seguito di alcuni spari avvenuti in centro città contro una sinagoga.

Gli spari in pieno centro città verso la sinagoga di Seitenstettengasse sembrerebbero essere conseguenza di un attentato di matrice terroristica secondo quanto riportato dal direttore del settimanale Falter, Florian Klenk che ha riportato fonti del ministero dell’Interno.

Ore di terrore e di paura che hanno seminato il panico in tutta la città. In corso una maxi operazione della polizia che ha portato alla luce molteplici sviluppi.

Secondo la tv viennese Orf, ci sarebbe ad ora almeno un morto e diversi feriti.

Un attentatore è stato ucciso mentre un altro probabilmente è ancora in fuga.

Una persona è stata arrestata.

Durante il corso della sparatoria un poliziotto è rimasto ferito ed è in gravi condizioni. Il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori da un’arma da fuoco «a canna lunga», come informa il ministero degli interni.

Il ministero, per il momento, non conferma che si sia trattato di un attentato alla sinagoga ma la polizia viennese non esclude l’attacco terroristico così come sopracitato.

#Vienna #Austria Secondo i rapporti iniziali, un uomo armato sembra aver sparato contro la sinagoga, che ha chiuso durante la settimana. pic.twitter.com/kMkh9PbaZl — Human Matrix (@matrix_human) November 2, 2020

Vienna: gli spari uditi e l’attentatore in fuga. Dichiarazioni di Florian Klenk (Falter)

La sinagoga e gli uffici annessi in realtà erano chiusi quando sono esplosi i primi proiettili. Secondo la testimonianza riportata dal direttore del settimanale Falter, Florian Klenk, che si trovava nella redazione, un uomo si sarebbe dato alla fuga subito dopo gli spari.

La stazione della metropolitana di Schottenring, riporta il sito del quotidiano Der Standard, è stata circondata dagli uomini delle forze special e la polizia a tal proposito non esclude un attacco di matrice terroristica.