Gigi Proietti è morto ad 80 anni il giorno del suo compleanno, oggi 2 Novembre. Scopriamo la data del funerale ed il lutto cittadino del grandissimo artista.

Muore senza aver festeggiato i suoi 80 anni il grande artista Gigi Proietti.

Proprio oggi, 2 Novembre, è il suo compleanno. Ci ha lasciato portando con sé un pezzo del nostro cuore. Tantissimi messaggi d’affetto e di dolore da parte dei sia dei vip che delle istituzioni.

La notizia ha purtroppo lasciato tutti senza parole e tantissime persone vorrebbero partecipare al funerale che si terrà il giorno 5 Novembre, giornata in cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, proclamerà il lutto cittadino dopo che oggi ha fatto proiettare il volto dell’artista sul Colosseo.

I funerali ed il lutto cittadino: dal web il dolore per la perdita del grande Gigi Proietti

Fra le varie ipotesi per il funerale e per gli omaggi al grande artista c’è quella di un corteo funebre in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà diversi luoghi simbolo della vita di Proietti, come via Giulia dove Gigi Proietti è nato.

Mentre a Roma la sindaca Raggi è in contatto con la famiglia Proietti per cercare di rendere omaggio all’artista nel miglior modo possibile, dal web si diffondono messaggi intensi di dolore e rammarico per la perdita di una persona così tanto amata da tutti.

Un dolore espresso anche grazie alle parole dedicate a Proietti da parte di Pierfrancesco Favino che riportiamo di seguito.

‘Salutace San Pietro, stavolta quello vero,

tanto già ce lo sanno chi è er Cavaliere Nero’ #gigiproietti #CiaoMaestro pic.twitter.com/esbFa2sQfI — chià (@itsmwengo) November 2, 2020

Alla morte di Sordi, Proietti aveva scritto di getto un sonetto per lui.

Oggi, alla morte di Gigi, lo fa Pierfrancesco Favino.

A me più che un passaggio di testimone, sembra proprio un raccoglierne lo scettro, una nuova incoronazione.

Buon viaggio, nono re di Roma. #gigiproietti pic.twitter.com/Ww94CQCosY — D (@Deltacetum) November 2, 2020

Che colpo al cuore accendere la tv, imbattersi nei cavalli di battaglia di un artista straordinario, e pensare oggi non sia più tra noi. Grazie, Gigi.

A nome nostro.

A nome dell’arte.

A nome di quegli artisti che, ne sono certa, sapranno tenere alto il tuo nome.#gigiproietti pic.twitter.com/ozKnqmWksI — Moon_Shadow (@moonshadow_369) November 2, 2020