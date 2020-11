Gigi Proietti, le reazioni dei personaggi famosi: i messaggi sui social

La morte di Gigi Proietti, scomparso nella notte a 80 anni, ha sconvolto il mondo dello spettacolo: tanti i messaggi di affetto per il grande mattatore, che ci ha lasciato nel giorno del suo compleanno

Una dolorosa ha risvegliato l’Italia: il grande Gigi Proietti è morto nella notte, a 80 anni, nel giorno del suo compleanno. L’attore era ricoverato da diversi giorni a Roma per un attacco cardiaco, e purtroppo non ce l’ha fatta. Vero e proprio mattatore, Proietti era amato non solo nella sua Roma, ma in tutta Italia. La sua simpatia e bravura erano meriti che ognuno gli riconosce. Per lui è arrivato il cordoglio di moltissimi artisti e personaggi dello spettacolo, che hanno voluto ricordarlo attraverso i social e non solo: tra i primi Alessandro Gassmann, protagonista con Proietti ne “Il Premio”: “Ciao maestro e amico”.

Morte Gigi Proietti, il ricordo dei vip

Grazie, grande #GigiProietti. Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte. pic.twitter.com/gYDAkHbUa2 — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) November 2, 2020

Senza parole…

Questa volta l’inchino a #gigiproietti lo facciamo tutti noi. https://t.co/wv76HTKqrA — Fabio Fazio (@fabfazio) November 2, 2020

Il tuo teatro, unico e irripetibile, ci ha accompagnato negli anni in un percorso di romanità eccelsa. Ci hai fatto ridere fino alle lacrime con le tue filastrocche interminabili e con giochi di parole irraggiungibili. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 2, 2020

Messaggio commosso anche da parte del presidente del Napoli e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis: “Un percorso di romanità eccelsa, unico e irripetibile”. Affettuoso il ricordo di Cesare Cremonini: “Ogni donna e uomo dello spettacolo di deve molto”. Il messaggio di Veronica Pivetti: “Una gioia e un onore aver fatto un pezzo di strada con te”, poi Fabio Fazio: “Senza parola, questa volta l’inchino lo facciamo noi tutti”. Ubaldo Pantani: “Grazie di averci fatto ridere così bene”. Daniela Collu: “E’ come se fosse crollato il colosseo”. Affettuoso il ricordo di Gabriele Corsi: “Ci salutavi sempre con “Ciao Core”. E poi tanti personaggi della tv, da Barbara D’Urso a Milly Carlucci, passando per Pippo Baudo e Carlo Conti. In tv ogni scaletta è stata stravolta per dedicarsi al ricordo di Gigi Proietti. Previsti anche cambi di programmazione per celebrare la scomparsa di un grande personaggio dello spettacolo italiano.

Come svegliarsi e scoprire che è crollato il Colosseo 💔 #gigiproietti pic.twitter.com/0VtCyFGy0P — Daniela Collu (@stazzitta) November 2, 2020