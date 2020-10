Sean Connery è morto: l’attore si spegne a 90 anni

L’attore Sean Connery, indimenticato interprete dell’agente segreto James Bond, si è spento oggi all’età di 90 anni.

Sean Connery ci ha purtroppo lasciato. L’attore, come ufficializzato dal portale della BBC, è morto qualche ora fa. Almeno per il momento non si conoscono le cause del decesso, ma il mondo si è spento in suo onore, rimpiangendo uno dei più grandi attori di sempre.

Sean, non c’è nemmeno bisogno di specificarlo, ha fatto la storia del cinema e rimarrà nel cuore del suo fedele pubblico grazie al ruolo dell’agente segreto James Bond, di 007. Ma non solo, durante il corso della sua carriera vanta numerosi ruoli in pellicole importanti come quando ha preso parte alla realizzazione del film Highlander per poi lavorare al fianco di Robert De Niro in Gli Intoccabili.

Questa pellicola, tra l’altro, gli è valso il premio Oscar, l’unico purtroppo della sua carriera, come attore non protagonista.

Scomparso Sean Connery: il più amato James Bond di sempre

Un 2020 davvero difficile, non solo da un punto di vista economico, vista la pandemia che ha piegato il mondo intero, ma anche per i grandi personaggi che ci stanno lasciando man mano con il proseguire di questi ultimi mesi.

Dopo la tragica scomparsa di Kobe Bryant il pubblico pensava di non dover subire ulteriori traumi legati ai personaggi da cui da sempre è affezionato, ma purtroppo non è così. Come anticipato l’attore Sean Connery è scomparso a 90 anni lasciando un grande vuoto, che difficilmente riuscirà a colmarsi.

L’attore aveva dato uno stop alla sua carriera qualche anno fa, per godersi la vecchiaia in santa pace, ma la vita ha scelto di portarlo via prima del previsto, lasciando il pubblico del grande schermo senza il suo amato James Bond.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sean Connery (@seanconnery_official) in data: 16 Ago 2019 alle ore 12:45 PDT

Sean Connery è morto all’età di 90 anni e le cause della sua morte continuano ad essere un totale mistero. La BBC ha comunicato soltanto la notizia della sua scomparsa, preferendo non spiegare ai suoi utenti cosa ci ha portato via uno dei più grandi attori di sempre.