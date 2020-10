Tutte le previsioni per l’oroscopo del giorno 31 Ottobre 2020; scopriamo insieme che cosa ci riserva la giornata di oggi, segno per segno!

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi?

Durante questo weekend, infatti, Ottobre si trasformerà in Novembre: le indicazioni dell’oroscopo della giornata di oggi, quindi, si rivelerà particolarmente importante per tutti noi.

Ecco, quindi, quali sono tutte le previsioni dell’oroscopo per ogni segno dello zodiaco per oggi 31 Ottobre 2020.

Oroscopo 31 Ottobre 2020: ecco le previsioni segno per segno

Come andrà questo weekend per i segni dello zodiaco?

Dopotutto è meglio sapere a cosa andiamo incontro, visto che oggi è Halloween: una festa della quale sappiamo ancora poco.

Ecco cosa dicono le stelle segno per segno per la giornata di oggi, 31 Ottobre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

La giornata di oggi, per l’Ariete, è di certo una giornata strana: non fidatevi degli altri se non li conoscete da tempo o non siete assolutamente certi della loro amicizia.

Meglio concentrarvi su di voi e sul vostro lavoro: rifinite dettagli ed aspettate che il weekend passi.

Meglio evitare di prendere decisioni troppo importanti.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Sai già che per te è faticoso prendere decisioni troppo drastiche e che, quindi, spesso non ti liberi di legami od oggetti dai quali ti saresti dovuto allontanare da tempo.

La giornata di oggi mette tutti gli amici del Toro di fronte alle loro responsabilità: bisognerà prendere delle decisioni che stai rimandando da tempo.

Prenditi un momento per riflettere e valuta la possibilità che, lasciando andare qualcosa o qualcuno, ne guadagnerai in libertà.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata meravigliosa per gli amici del segno dei Gemelli.

Tutto andrà secondo i vostri piani e riuscirete ad avere successo in ogni campo: ricordate, solo, di non perdere la testa a causa delle stelle!

Tenere i piedi per terra sarà fondamentale durante la giornata di oggi: altrimenti rischiate di esagerare.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 10

Oroscopo oggi Cancro

Domani giornata difficile per gli amici del Cancro: fate attenzione a non esagerare con le vostre lamentele.

Le stelle, infatti, prevedono una giornata piuttosto piena di tensioni: evitate di sfogarle su chi vi sta più vicino!

Per fortuna, però, i problemi di domani sembrano enormi ma non lo sono: dovete solo decidervi ad affrontarli.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Giornata piena di imprevisti per il Leone: la Luna è in opposizione e potrebbe causare non pochi problemi durante la giornata di oggi.

Fai attenzione, quindi, a non agitarti troppo e ad essere cauto sia sul luogo di lavoro che nella vita privata.

Bene l’amore per chi è in coppia; chi è single potrebbe, proprio a causa delle disavventure del giorno, incontrare qualcuno.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

La Luna piena in Vergine potrebbe, incredibilmente, riservarle un viaggio. Che sia per lavoro o per motivi personali poco importa: fate tesoro di ogni opportunità!

L’incredibile precisione che usate per ogni aspetto della vostra vita può ribaltare una situazione da negativa a positiva.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Bilancia

Non è proprio il momento migliore per gli amici della Bilancia: fortunatamente, però, nonostante momenti negativi ed impedimenti adesso potete godere dei frutti del vostro duro lavoro.

Soddisfazioni personali a parte, questo è evidentemente un momento per prendervi cura di voi stessi: scegliete di passare il weekend con la persona che amate, per ricostruire un rapporto allo sbando, oppure dedicatevi a ciò che vi piace di più.

Avete bisogno di un momento di pace.

Amore: 6

6 Lavoro: 10

10 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Gli amici del segno dello Scorpione devono fare molta attenzione durante la giornata di oggi. Hanno la stessa tra le nuvole (colpa di qualcuno speciale?) e potrebbero prendere decisioni avventate.

Cautela è la vostra parola del giorno: non lasciatevi andare a scelte troppo impulsive.

Meglio rimandare tutto a lunedì.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata meravigliosa per il Sagittario: siete empatici ed in armonia con le persone che vi circondano.

A quanto pare sarete i preferiti tra la cerchia dei vostri amici e, se ne avete bisogno, riuscirete ad appianare litigi e discussioni senza problemi.

Importanti novità in arrivo: non lasciatevi sfuggire nessuna occasione!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata piuttosto grigia per te, Capricorno.

Non succederà nulla di brutto ma sarai di un umore particolare per tutto il giorno: i tuoi cari conoscono bene il tuo bisogno di stare da solo!

Prova a distrarti facendo una lunga passeggiata e schiarendoti le idee; evita, se possibile, litigi e discussioni.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Giornata no anche per gli amici dell’Acquario: molti aspetti della giornata di oggi potrebbero andare storti o non per il verso giusto.

Scegliete un giusto distacco dalle cose materiali e preparatevi ad uno scontro: le stelle indicano che potrebbe avvenire nella giornata di oggi.

Per fortuna i vostri affetti sono sempre pronti a consolarvi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Buonissima giornata per i Pesci: il vostro duro lavoro verrà riconosciuto e sarete il centro delle attenzioni dei vostri cari.

Anche sul lavoro il tuo impegno e le tue idee brillanti saranno finalmente notati: goditi questo ultimo giorno di Ottobre!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

E se l’oroscopo, con le sue previsioni, non vi dovesse aver aiutato abbastanza ricordate anche di controllare il meteo di oggi 31 Ottobre 2020!

Così facendo sarete preparati per ogni evenienza e potrete affrontare la giornata al meglio.