Meteo, le previsioni di Sabato 31 ottobre: bel tempo e caldo al sud.

Per il week-end di Ognissanti le previsioni danno bel tempo su tutta Italia con temperature miti che arriveranno a toccare i 25°. Pericolo per la possibile presenza di nebbia in Val Padana.

L’ormai famoso anticiclone africano ha il merito di portare bel tempo in tutta la penisola nel fine settimana di Ognissanti, anticipando di fatto di qualche giorno l’inizio dell’estate di San Martino. Solitamente questa particolare coda estiva cade nei primi giorni di Novembre periodo nel quale la leggenda narra che Martino di Tours, il futuro San Martino, diede il suo mantello a due poveri mercanti per ripararsi dalla copiosa pioggia. Subito dopo quel gesto magnanime il tempo cambiò da brutto a bello e il sole ricominciò a splendere nel cielo.

Previsto infatti sole da nord a sud, fatta eccezione della Pianura Padana a le valli della Toscana dove la possibilità che si formino banchi di nebbia è più che probabile e non solo nelle ore notturne.Ciò in quelle zone comporterà, oltre che al pericolo per la circolazione, anche un abbassamento delle temperature previste. In quelle zone potrebbero non superare i 17° di massima che invece arriverebbe a toccare, presumibilmente in tutto il mezzogiorno, anche i 25°.

Le aspettative per il tempo sono alte per questo fine settimana di Ognissanti. Da nord a sud è previsto sole, ad eccezione della Pianura Padana, le valli toscane e umbre dove la presenza di nebbia potrebbe compromettere le temperature (nettamente inferiore alla media nazionale) e potrebbero aggirarsi intorno ai 17° di massima. Questo nella parte centrale del Piemonte e Lombardia, in Trentino Alto Adige si presume una massima che può arrivare fino a 21°.

Il centro, a parte le valli della Toscana e Umbria dove vale il discorso per le zone del nord, a farla da padrone è il bel tempo con sole e temperature che oscillano tra i 18° ed i 22°

Discorso molto simile per le regioni del sud. Anche qui l‘estate di San Martino partirà con qualche ora di anticipo e potrebbe essere disturbata solo d alcune perturbazioni di carattere locale e di poca rilevanza sia nell’entroterra calabrese che in Sicilia. L temperature si aggireranno attorno ai 18°/22° con picchi fino al 25°di massima.