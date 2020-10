Cristiano Ronaldo guarito dal Covid-19, lo dice il tampone

Cristiano Ronaldo guarito, arriva il via libera dopo il contagio da Covid-19. Il tampone è negativo potrebbe già tornare in campo

La Juventus in crisi deve attaccarsi ai suoi giocatori simbolo e Cristiano Ronaldo è in cima alla lista. Ecco perché la notizia della negatività del campione, dopo 19 giorni di isolamento a causa del Covid-19, arriva come una boccata d’ossigeno per tutti.

Due giorni fa il tampone che doveva dargli il via libera per sfidare Leo Messi in Champions League invece l’aveva bloccato confermando ancora la sua positività. E il più arrabbiato era stato prioprio lui: Cristiano Ronaldo contro il tampone, un avversario che forse aveva sottostimato e che era statio liquidato con una parolaccia.

Oggi invece la buona noizia, comunivcata direttamente dal club: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

Cosa succederà adesso e quali saranno i prossimi passi? Lui spinge per tornare subito e Andrea Pirlo prega di poterlo avere. Domani, 31 ottobre, il portoghese sosterrà la visita per ottenere l’idoneità sportiva e tornare così ad allenarsi in forma individuale alla Continassa. Per unirsi al gruppo servirà anche il secondo tampone negativo, da effettuare con tutta la squadra prima della partenza per la trasferta di Cesena, dove gioca lo Spezia prossimo avversario in campionato.

Forza Ragazzi!

Tutti insieme! 💪🏽👏🏽

Fino Alla Fine!👊🏽 pic.twitter.com/N3ETAJexTP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 28, 2020

La notizia della positività di CR7 era arrivata lo scorso 13 ottobre mentre era in ritiro con la nazionale portoghese per la Nations League. Poi il rientro in Italia e l’inizio dell’isolamento fiduciario in casa, nella sua villa sulle colline di Torino. Ha saltato le partite contro Crotone, Dinamo Kiev, Verona e Barcellona ma ora dovrebbe tornare disponibile.

Cristiano Ronaldo negativo, i tifosi juventini tornano a sognare in grande

Cristiano Ronaldo che torna farà bene alla Juventus ma anche a tutta la Serie A che avrà così un motivo in più per essere seguita alòl’estero. Ecco alcuni commenti alla notizia del momento.