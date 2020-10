Scenario 4 in Italia: cinque regioni a rischio dopo il picco contagi

Scenario 4 in Italia sempre più vicino: in base ai dati raccolti sul picco dei contagi e al’indice Rt ci sono almeno cinque regioni a rischio

Italia a rischio lockdown. Lo dicono i numeri e lo scenario 4 che per il momento era solo un’ipotesi si avvicina invece a passi da gigante. A confermarlo sono i dati diffusi oggi dall’Istituto superiore di sanità sull’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomaticida Coronavirus. Nel periodo tra l’8 e il 21 ottobre è pari a 1,70.

🎙️In diretta la conferenza stampa dell’istituto superiore di sanità #iss https://t.co/PoSSkPRvWa — Sky tg24 (@SkyTG24) October 30, 2020

In termini non medici significa che la pandemia è in rapido peggioramento e ci sono almeno undici regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione incontrollabile del virus. In oparticlare quattro, cioé Lombardia, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna più la Provincia di Bolzano sono di fatto già entrate nello scenario 4.

L’indice Rt nazionale inoltre è passato negli ultimi sette giorni monitorati da 1,49 a 1,70, molto suoperiore alla soglia di 1,5 che è quella limite per imporre la zona rossa. La Lombardia è a 2,01, il Piemonte a 1,99, la Campania a 1,84, l’Emilia Romagna a 1,6 e la Provincia di Bolzano a 1,92.

Ma cosa significa scenario 4? Una situazione già prevista dall’Iss mesi fa e che prevede restrizioni generalizzate” con una estensione e una durata da determionare. Se saranno istituite le zone rosse, sono suggerite anche limitazioni della mobilità sia in entrata che in uscita. Prevista anche la chiusura di tutte le scuole e università, con l’adozione della didattica a distanza. Toccherà poi ai singoli governatori regionali o presidenti delle provonce autonome adottare eventuali provvedimenti singoli.

Oggi lo ha fatto la Valle d’Aosta con il nuovo presidente regionale, Erik Lavevaz. Il suo territorio, dati alla mano (decessi, ricoveri in terapie intensive, contagiati) è quello messo peggio in Italia e per questo servono provvedimemnto urgenti. Quindi coprifuoco per contenere la diffusione del virus, in vigore da sabato 31 ottobre. Sarà dalle 21 alle 5, in tutta la regione. “Bisogna evitare che l’ospedale di Aosta vada in crisi, negli ultimi 10 giorni i numeri sono aumentati troppo velocemente”, ha commentato Lavevaz.

Scenario 4 in Italia: il web sembra rassegnato ad un nuovo lockdown in Italia

Il possibile arrivo dello scenario 4 in Italia sta rapoidamente scatenando una serie di commenti su Twitter. Ne abbiamo raccolti alcuni.

🔴 #ISS: “L’epidemia in Italia è in rapido peggioramento e compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno di tipo 4. In alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari”. — Rik Troiani (@riktroiani) October 30, 2020

#ISS: per contrastare curva ridurre spostamenti.

Dovrebbero dirlo all’Azzolina e al suo stupido #concorso e non alla popolazione. #COVID19 — Il Brigante ☭ (@ilbrigantepc) October 30, 2020