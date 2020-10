By

Coronavirus: a che punto siamo arrivati in Italia? Ecco riguardo al Covid-19, il bollettino di oggi sabato 31 Ottobre 2020 In Italia con tutti i numeri.

I casi di oggi, sabato 31 Ottobre 2020 di Coronavirus in Italia mostrano che la situazione è ben lontana dal risolversi.

Ecco tutti i dati rilasciati dalla Protezione Civile per quanto riguarda i casi di Covid-19 in Italia oggi.

Leggiamo insieme il totale dei casi, quante persone sono state ricoverate e chi è in terapia intensiva.

Covid-19, il bollettino di oggi sabato 31 Ottobre: i morti ed i nuovi contagi

Come già vi avevamo anticipato parlandovi dell’estate di San Martino, la giornata di oggi, 31 Ottobre 2020, è stata una delle più belle e calde degli ultimi tempi.

Sul finire di questa giornata tornano, però, le notizie riguardanti il Coronavirus: potete confrontare i numeri con i casi di ieri, venerdì 30 Ottobre.

Lo scenario quattro, quello che spaventa di più, potrebbe essere sempre più vicino.

Ecco l’aggiornamento sui casi Covid-19 in Italia di oggi.

Tamponi: 215.886

Totale casi: 31.758 contagiati

Dimessi/Guariti: 5859 guariti

Ricoverati: +972ricoveri

Ricoverati in terapia intensiva: +97

Morti: 297

Tasso di positività: 14,7% (+0,3%)

Covid-19, il bollettino di sabato 31 Ottobre, regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato complessivo dei contagiati regione per regione.

In questa sezione trovate tutti i numeri riguardanti i contagiati in ogni regione d’Italia: ecco quanti sono.

Lombardia: +8.919

Piemonte: +2.887

Veneto: +2.697

Lazio: +2.246

Toscana: +2.540

Campania: +2.046

Emilia-Romagna: +2.046

Liguria: +1.068

Sicilia: +952

Puglia: +762

Marche: +502

Friuli Venezia Giulia: +762

Abruzzo: +450

Sardegna: +352

P.A. Trento: +390

Umbria: +483

P.A. Bolzano: +547

Calabria: +202

Valle d’Aosta: +104

Basilicata: +117

Molise: +83

Seguiteci anche domani per i prossimi aggiornamenti.