Nuovo Dpcm, ipotesi coprifuoco dalle 21.La maggioranza cerca un accordo

Nuovo Dpcm: il Governo cerca l’intesa con le Regioni. Alcuni governatori chiedono il coprifuoco dalle 21, si cerca una mediazione

Nella giornata di oggi Giuseppe Conte dovrebbe annunciare il nuovo Dpcm, che dovrebbe contenere alcuni provvedimenti più stringenti.

La discussione con le delegazioni delle regioni è andata avanti tutta la notte.

Alcuni governatori spingono per decisioni più estreme, come ad esempio il coprifuoco dalle 21.

Il Governo, invece, prova a tenere una linea leggermente più morbida. L’obiettivo è quello di introdurre provvedimenti più restrittivi un po’ alla volta.

La firma del nuovo Dpcm potrebbe anche slittare a domani se l’accordo con le regioni non si trovasse in tempi brevi.

Una volta firmato il decreto, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte esporrà i dettagli al Parlamento.

Già oggi sono in calendario interventi di Giuseppe Conte sia alla Camera che al Senato.

Arriva il nuovo Dpcm, cosa prevede e cosa cambia

Con il nuovo Dpcm arriveranno in alcune zone d’Italia delle decisioni più restrittive.

L’idea è quella di chiudere anche i musei, dopo aver chiuso teatri e cinema.

Bar e ristoranti potrebbero restare chiusi anche a pranzo, per il momento nelle aree nelle quali si registrano più contagi.

Continueranno a restare aperte farmacie, parafarmacie e negozi alimentari. Smart working per le amministrazioni pubbliche.

Dad (didattica a distanza) anche in seconda media e obbligo della mascherina per chi partecipa alle lezioni in presenza.

Non è ancora chiaro se il coprifuoco nelle zone rosse partirà dalle 21, come vorrebbe il Governo, o dalle 18, come vorrebbero alcune regioni e il Cts (comitato tecnico scientifico).

Al momento le regioni a rischio sono Lombardia, Calabria e Piemonte.

Dovrebbero essere limitati gli spostamenti interregionali, come già succede in Campania.

Coprifuoco dalle 18 o dalle 21? Le reazioni del web

Mentre il Governo discute con le Regioni e con il Cts, sul web si infiamma il dibattito.

Al centro di tutte le discussioni c’è il coprifuoco, che potrebbe essere alle 18 o alle 21 in base alle zone di residenza.

Ecco le reazioni degli utenti Twitter:

Tra un dpcm e l'altro siamo arrivati a novembre — mari (@amaricord) November 1, 2020

Chiederei due cose al governo: primo, che spieghi chiaramente il motivo di introdurre certe restrizioni piuttosto che altre; secondo, che, come altrove, il DPCM non abbia effetto immediato ma dopo 24-48 ore per consentire un minimo aggiustamento. Condividete se siete d'accordo! — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) November 1, 2020

‼️ Oltre 400 sbarcati oggi a Lampedusa, nel silenzio generale. Milioni di euro degli italiani spesi per accogliere chi non scappa da nessuna guerra ma la guerra ce la porta in casa. Per loro niente dpcm, niente lockdown, niente controlli: porti aperti e tutti zitti. pic.twitter.com/fzimhnpJ6M — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 1, 2020

Un DPCM per domarli

Un DPCM per trovarli

Un DPCM per ghermirli

E nel coprifuoco incatenarli. — Masse78 (@Masse78) November 1, 2020