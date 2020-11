Oroscopo del giorno 2 Novembre 2020: previsioni segno per segno

Tutte le previsioni per l’oroscopo del giorno 2 novembre 2020; scopriamo insieme che cosa ci riserva la giornata di oggi, segno per segno

Inizia una nuova settimana e oggi è il primo lunedì del mese, una giornata sempre particolarmente dura per tutti.

Cosa prevedono le stelle per oggi, 2 novembre 2020? Andiamo a scoprire quali sono i segni più fortunati di oggi.

Oroscopo 2 Novembre 2020: ecco le previsioni segno per segno

Come sarà questo inizio di settimana per i vari segni zodiacali?

Ecco cosa dicono le stelle segno per segno per la giornata di oggi, 2 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

A causa dell’opposizione di Venere potrebbero esserci problemi in amore. La schiettezza dimostrata sul posto di lavoro potrebbe essere un boomerang. Meglio rilassarsi con una bella passeggiata.

Amore : 5

: 5 Salute : 6

: 6 Lavoro: 5

Oroscopo oggi Toro

Sarà una giornata positiva se la passerai con gli affetti veri, fai questa telefonata! Sul lavoro preparati a dei cambiamenti per il mese di dicembre. Concentra le energia mentali su obiettivi concreti, non ti focalizzare soltanto su una persona.

Amore : 7

: 7 Salute : 7

: 7 Lavoro:7

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi sarà una giornata positiva per chi è innamorato, nuovo partner in vista. Per chi si occupa di commercio potrebbero esserci varianti interessanti.

Amore : 9

: 9 Salute : 8

: 8 Lavoro: 9

Oroscopo oggi Cancro

Bisogna riflettere bene su questa storia d’amore, sarà davvero la persona giusta? A lavoro non fare troppa confusione, concentrati su una cosa alla volta.

Amore : 6

: 6 Salute : 7

: 7 Lavoro:7

Oroscopo oggi Leone

Oggi devi mantenere la calma, non farti provocare sul posto di lavoro, non ne vale la pena. E non trascinare i problemi del lavoro in famiglia, anche lì vanno evitate inutili discussioni.

Amore : 6

: 6 Salute : 7

: 7 Lavoro: 6

Oroscopo oggi Vergine

Potrebbero arrivare belle sorprese in amore, ma devi lasciarti andare, non avere dubbi. Se hai avuto un nuovo incarico a lavoro, oggi è il giorno di dimostrare che te lo sei meritato.

Amore : 8

: 8 Salute : 8

: 8 Lavoro: 9

Oroscopo oggi Bilancia

Le storie nate da poco sono destinate a durare ancora a lungo. Oggi è la giornata adatta per prendere quella decisione che rimandavi da tempo. A lavoro ci sono ancora dubbi legati a situazioni economiche.

Amore : 8

: 8 Salute : 8

: 8 Lavoro: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Bisogna chiarire al più presto i malintesi e chiudere le questioni in sospeso. Sul lavoro, se in questi giorni ti farai valere, riuscirai a migliorare in futuro la posizione acquisita oggi.

Amore : 6

: 6 Salute : 7

: 7 Lavoro: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi hai la Luna opposta, potresti avere dissidi con qualche persona a te cara. A lavoro non avere fretta, cerca di essere razionale, i tuoi progetti sono destinati ad avere successo.

Amore : 5

: 5 Salute : 7

: 7 Lavoro: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Non sarà proprio una giornata indimenticabile. La mattina potresti avere screzi con una persona importante. Attenzione a non trascinare le tensioni sul posto di lavoro.

Amore : 4

: 4 Salute : 7

: 7 Lavoro: 5

Oroscopo oggi Acquario

Un po’ di stress al mattino, le buone notizie che arriveranno a lavoro trasformeranno la tua giornata. Cerca di mantenere questo entusiasmo per tutta la giornata.

Amore : 7

: 7 Salute : 8

: 8 Lavoro: 9

Oroscopo oggi Pesci

In attesa di giorni migliori, qualche tensione in amore nelle ore pomeridiane. A lavoro arriveranno le conferme che aspettavi da tempo.

Amore : 5

: 5 Salute : 7

: 7 Lavoro: 7

Adesso avete tutte le indicazioni per affrontare il vostro lunedì al meglio.