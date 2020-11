Lutto per il cinema italiano: è morto Gigi Proietti. Aveva 80 anni

By

L’attore era stato ricoverato in una nota clinica romana per complicazioni cardiache. Oggi avrebbe compiuto 80 anni

E’ morto Gigi Proietti. L’attore romano ha compiuto proprio oggi 80 anni.

Proietti era stato ricoverato due settimane fa in una nota clinica romana, Villa Margherita.

La causa del ricovero non sarebbe riconducibile, come si era pensato all’inizio, al coronavirus.

Proietti infatti sarebbe stato ricoverato per problemi cardiaci. Da ieri era stato trasferito in terapia intensiva.

Già in passato Proietti aveva avuto problemi legati a sofferenze cardiache.

Nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma.

Anche all’epoca amici e familiari avevano provato a non far trapelare la notizia.

Il noto attore aveva chiesto massima riservatezza anche ai suoi fan ma la sua richiesta non fu ascoltata.

La notizia si diffuse in pochissime ore. In quel caso Gigi Proietti si riprese in qualche giorno e tornò immediatamente a lavorare.

Ti potrebbe interessare anche – Oroscopo del giorno 2 Novembre 2020: previsioni segno per segno

Ciao #gigiproietti grande MATTATORE. A noi non ci hai mai rotto er cá!!! Grazie per tutto❤️ — Pierfrancesco (@quelloditermoli) November 2, 2020

E’ morto Gigi Proietti, una carriera piena di successi

Talento unico, dotato di una comicità incredibile, Gigi Proietti ha mosso i primi passi in una cantina in Prati.

Poi, diretto da Antonio Calenda, recita dei testi di Moravia allo Stabile d’Abruzzo, a L’Aquila.

La grande occasione arriva nel 1970, quando sostituisce Domenico Modugno nel recital ‘Alleluja’, accanto a Renato Rascel.

Da quel momento l’elenco di successi è lunghissimo, sia a teatro che al cinema, dove passerà alla storia per l’interpretazione di ‘Mandrake’ in Febbre da Cavallo, nel 1976.

Indimenticabile anche ‘A me gli occhi please’, per Raidue nel 1978.

Negli ultimi anni, dopo il grandissimo successo sul piccolo schermo de ‘Il Maresciallo Rocca’, si era dedicato al teatro e a qualche fiction.

‘Una pallottola nel cuore’, sulla Rai, l’ultimo successo televisivo, nel quale interpretava un giornalista di cronaca nera che conviveva con un proiettile conficcato a pochi centimetri dal cuore.

E’ un periodo sfortunato per il cinema, nelle ultime ore è venuto a mancare anche un altro grande come Sean Connery.

La scomparsa di un attore molto amato, il cordoglio da parte del web

La scomparsa di Gigi Proietti non è passata inosservata sul web, tantissimi i messaggi di cordoglio per l’attore romano.

Proietti era amatissimo. Ecco alcuni tweet in suo onore:

Ciao Maestro e amico. RIP 💐 pic.twitter.com/MyPFQP15DV — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 2, 2020

Con la tua grande arte e sottile ironia mi hai fatto conoscere e amare gli italiani e innanzitutto i romani, i miei concittadini d’elezione, anche nei momenti meno facili. Prendere le cose con un sorriso, una risata, mai banale ma leggeri. Grazie #gigi https://t.co/ygOV8V73zj — Constanze Reuscher (@creuscher) November 2, 2020

È un whisky maschio senza raschio!

Ciao #Gigi — Kelevra (@12LukyNumber) November 2, 2020

Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiaci. Straordinario interprete teatrale, ma anche al cinema e in TV, Gigi Proietti è stato uno dei volti più amati dello spettacolo italiano per decenni. pic.twitter.com/wCCnEAaibQ — RTL 102.5 (@rtl1025) November 2, 2020

Che brutto risveglio. Se n'è andato uno dei più grandi, il più grande che ci era rimasto. È uscito di scena da protagonista, proprio il giorno del suo 80° compleanno. L'ultima sua "mandrakata". Addio Gigi, grazie di tutto 😢#gigiproietti pic.twitter.com/i4VQEy4PkH — St(evie W)alker (@MarzianoAnsioso) November 2, 2020

Se n’è andato un attore gigantesco, sovrumano, prodigioso.

GIGI PROIETTI

R.i.p. pic.twitter.com/VmMfePcqaT — Giulio Base (@GiulioBase) November 2, 2020

Evidentemente a Dio e agli angeli serviva un po di buon umore. Grazie di cuore Gigi.#gigiproietti — Calogero Bertolotti⚪⚫ (@CalogeroBertol1) November 2, 2020

Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti pic.twitter.com/xvOW9kTXYb — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 2, 2020

Gigi Proietti, nun fa lo stupido stasera…

❤️👊 — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) November 1, 2020