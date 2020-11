Diletta Leotta mostra sempre un fisico statuario sui suoi social, e questo è uno dei motivi per cui è amata da molti follower. Ma l’ultima storia crea lo sconcerto dei suoi fans

Diletta Leotta, classe 1991, è una delle show girl più seguite sui social: il suo account Instagram vanta più di 7 milioni di follower, che la seguono con assiduità ed amano commentare ogni suo post con complimenti di ogni genere.

Spesso si è parlato di suoi presunti ritocchi estetici, cosa sempre smentita dalla diretta interessata. Circolavano infatti delle foto dell’inviata di Dazn che la ritraevano ben diversa da come è oggi, ma lei ha sempre tenuto a smentire le voci su suoi ritocchi, assicurando che tutto quello che si vede oggi è un dono di madre natura, e non di un chirurgo estetico. A sostegno della sua tesi arriva anche una foto di quando lei era molto piccola: la foto in questione risale a quando lei aveva 12 anni, ed effettivamente i lineamenti sono molto simili a quelli di oggi.

Diletta si mostra spesso su Instagram intenta in sessioni di work-out, a testimoniare il fatto che anche le sue forme perfette siano da attribuire al suo sano stile di vita ed a nient’altro.

L’ultima storia postata su Instagram però crea stupore tra i suoi follower, proprio per quello che Diletta mostra di assaporare dopo la diretta della partita Udinese-Milan

Diletta Leotta, la storia che stupisce i fans

Se si guarda il fisico della Leotta, si è portati a credere che la sua linea sia dettata anche da un’alimentazione sana ed equilibrata, senza sgarri e sfizi alcuni.

Ma Diletta è una ragazza come tante altre ed anche lei, nonostante la sua linea sia un elemento molto importante della sua carriera, ama lasciarsi andare a qualche vizio di gola.

Ecco allora che poche ore fa, in una storia che la ritrae nel dopo-partita di Udinese-Milan, Diletta posta uno scatto che la ritrae seduta al tavolo di un noto fast-food intenta a mangiare patatine fritte, hamburger e sorseggiare una birra fresca!

Niente di strano in fin dei conti, se non fosse per i suoi seguaci che si domandano come possa lasciarsi andare a questi stravizi e mostrare comunque un fisico perfetto!