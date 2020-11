Johnny Depp picchiava l’ex moglie, arriva la sentenza che lo inchioda

Violenze alla ex moglie: guai per Johnny Depp. Arriva la sentenza che inchioda l’attore

Guai per l’attore Johnny Depp. La giustizia britannica lo inchioda sulla vicenda delle presunte violenze contro la ex moglie. Il giudice Andree Nicol, dell’Alta Corte di Londra, ha respinto la denuncia per diffamazione arrivata dal famoso attore contro il giornale “Tabloid sun”, che nel 2018 aveva accusato l’attore di aver picchiato l’ex moglie. La denuncia arrivò dopo le accuse della donna, arrivate in anteprima all’organo di stampa.

Johnny Depp nei guai: confermate le accuse di violenza contro Amber Heard

La donna, Amber Heard, ha sempre confermato le violenze. La sentenza è arrivata dopo settimane al termine di un ciclo di udienze, che sono durate tre mesi. Grande attenzione da parte dei media, soprattutto in quelle dove era presente l’attore. Si sono susseguite testimonianze contrapposte, accuse piene di odio e rancore tra i due ex coniugi (entrambi spesso presenti in aula) e soprattutto imbarazzanti testimonianze sulla loro vita privata, tra dettagli su sesso, droga e l’alcolismo dell’attore di Hollywood.

