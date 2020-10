Roma, danneggia 56 auto con una mazza: fermato il folle egiziano

Un egiziano di 41 anni prende a sprangate 56 auto a Colli Albani, a Roma: il video dalle finestre e le grida della gente. L’uomo, fermato dalle forze dell’ordine, ha rischiato il linciaggio. Non ha fornito una motivazione per il folle gesto



Un atto vandalico violento, senza alcun senso. A Roma un uomo, egiziano di 41 anni, danneggia ben 56 auto con una mazza. Vetri in frantumi mentre camminava, senza alcuna esitazione e senza mostrare allarme per le grida dei cittadini spaventati e inferociti che gli intimavano di fermarsi. Una cieca violenza che ha procurato decine di migliaia di euro di danni agli sfortunati proprietari delle auto in sosta, che ora dovranno mettere mano alla tasca per sistemare le vetture. L’episodio, che è stato filmato da molte persone ai balconi, e i cui video stanno facendo il giro dei social, ha turbato la zona dei Colli Albani. Ha impressionato la facilità con la quale l’uomo, con una mazza, ha mandato in frantumi decine di vetri delle auto in sosta. E’ accaduto in via dei Colli Albani a Roma, zona tuscolano. La strada era piena di auto in sosta, perché a quell’ora era in vigore la quarantena.

Ti potrebbe interessare anche – Covid, Italia verso un lockdown “soft”: cosa significa e cosa prevede

Roma, follia di un egiziano: distrugge 56 auto con una mazza

Nessuno in strada, tranne il folle immigrato. Il vandalo sferrava colpi secchi con grande sicurezza, incurante del rischio di essere linciato per la comprensibile rabbia dei proprietari delle auto. Tantissimi gli impropreri e gli insulti arrivati dai balconi, ma il 41enne è stato fermato solo dalle forze dell’ordine. Allertati da decine di telefonate, sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. Sono stati i militari della stazione Tuscolana ad arrestare l’uomo, che aveva minacciato alcuni residenti con il suo bastone. Ma alla vista dei militari l’uomo si è arreso e ha posato l’arma impropria per terra. Il 41enne, cittadino egiziano, non ha alcun precedente. Sottoposto a test nella caserma di piazza Dante, non è risultato né ubriaco né drogato. L’uomo non ha fornito alcuna spiegazione del suo gesto. Ora attende il processo per atti vandalici aggravati e minacce.

Leggi anche – Lo riconoscete? Oggi interpreta un criminale famosissimo