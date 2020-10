Barbara d’Urso: il seno esplode nel vestito – FOTO

By

Barbara d’Urso sa come tenere incollato il suo pubblico allo schermo. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto strage di like.

Barbara d’Urso è una delle poche conduttrici presenti sul piccolo schermo che sa bene come tenere incollati i suoi fedeli sostenitori allo schermo. Poco importa se questo sia quello del televisore o quello di uno smartphone perché il risultato non cambia: sono tutti ammaliati dal suo charme.

Lo dimostra l’ultimo scatto pubblicato dalla bella conduttrice partenopea su Instagram in cui indossa un vestito bianco che non riesce a contenere il suo seno esplosivo che spicca subito all’occhio di chi si ritrova ad ammirare la foto pubblicata sui social.

Non è difficile immaginare come questa nuova immagine di Barbara d’Urso su Instagram sia riuscita a fare stragi di like: gli utenti della rete sono rapiti dalle sue morbide e sinuose forme.

Barbara d’Urso bellissima in bianco: lo scatto tiene incollati allo schermo

Barbara d’Urso ha pubblicato una serie di scatti la ritraggono con un vestito bianco strettissimo, che non riesce a contenere il suo abbandonante seno. Questo spicca subito agli occhi di si ritrova ad ammirare lo scatto in rete.

“Oggi mi sento così” ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5, che aveva già catturato gli utenti sfidando il freddo e mostrando le sue belle gambe, facendo riferimento al suo essere frizzante con l’arrivo del weekend, ma non per questo ha intenzione di riposarsi visto che domenica ci sarà un nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso.

“Barbara sei bellissima, che fisico!” ha commentato un suo fan estasiato dallo scatto. “Non hai nulla da invidiare ad una ventenne, che corpo mozzafiato” ha scritto invece un altro utente che sembrerebbe aver apprezzato non poco il sinuoso seno di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso, come ha fatto notare un suo fedele sostenitore, nonostante l’età sfoggia ancora un fisico tutto da ammirare. Gli sforzi del suo duro lavoro in palestra e nella sala prove si vedono tutti.