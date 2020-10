Barbara d’Urso sfida il freddo: gambe da paura – FOTO

Barbara d’Urso, nonostante le fredde temperature di questi giorni, ha deciso di sfidare il freddo e di sfoggiare le sue bellissime gambe.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo degli italiani. Spesso le sue trasmissioni, infatti, non fanno altro che dividere il pubblico, ma tutti, chi la segue e chi no, concorda con un fattore ben preciso. Quale? Che, nonostante Carmelita abbia superato i 60 anni, sfoggia ancora un fisico da paura.

La bella conduttrice partenopea, non di rado, mostra le sue grazie al pubblico della rete che apprezza, e nemmeno poco, il suo fisico. Non fa eccezione nemmeno il suo ultimo scatto postato su Instagram in cui, proprio come ha fatto Belen Rodriguez, nonostante le basse temperature che hanno colpito questi giorni il nostro paese, ha scelto di indossare dei cortissimi shorts mostrando fiere le sue bellissime gambe.

Barbara d’Urso ha mostrato le gambe su Instagram, facendo mandare in delirio tutti i suoi fan che hanno apprezzato la visione che lei ha offerto in rete.

Barbara d’Urso in shorts: lo scatto manda in delirio i fan

Barbara d’Urso ha sfoggiato le sue meravigliose gambe su Instagram facendo sognare tutti i suoi fan che hanno apprezzato e non poco lo scatto proposto.

La bella conduttrice partenopea, nonostante le basse temperature, ha scelto di sfoggiare un paio di shorts molto corti, che farebbero sfigurare perfino le ragazze più giovani ma non lei. La conduttrice, che ha ammaliato i fan come Eva Henger, allena quotidianamente il suo corpo seguendo tutti i giorni lezioni di danza classica e i risultati si notano e come.

“Ed anche questa mattina qui c’è il sole” ha commentato Barbara d’Urso su Instagram, facendo riferimento alla scelta di indossare un capo estivo nonostante il freddo di questi giorni.

La d’Urso, oltre ai complimenti dei suoi fan, si gode il successo anche nel lavoro, visto che i suoi programmi si rivelano essere dei veri e propri successi in termini di ascolti.