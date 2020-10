Lance Stroll era positivo al Nurburgring. Tornerà in Portogallo

Lance Stroll ha rivelato di essere stato positivo al Covid e per questo non ha gareggiato al Nurgburgring. Tornerà a Portimao

Il Coronavirus continua a tormentare il mondo dello sport. I test continui effettuati dagli sportivi fanno emergere ogni giorno nuovi positivi.

E’ il caso del calcio, ma anche del nuoto dove ieri è stato registrato un focolaio che ha coinvolto tanti nuotatori della Nazionale.

La Formula 1 non fa eccezione. In molti avevano infatti notato l’assenza di Lance Stroll nell’ultima gara del mondiale al Nurburgring.

Il pilota era stato rimpiazzato da Niko Hulkenberg per la gara in Germania e, seppur la scuderia non aveva emesso alcun comunicato, tutti avevano pensato che l’assenza avesse a che fare col Covid.

A confermare le ipotesi è stato lo stesso Lance che, in una storia su Instagram, ha raccontato la vicenda.

Lance Stroll has revealed he tested positive for Covid after the Eifel Grand Prix. He has been in isolation since and says his most recent test came back negative#F1 pic.twitter.com/I57Phqd8Ys

— Formula 1 (@F1) October 21, 2020