Incendio in Francia nella fabbrica di Nutella più grande al mondo. A Villers-Ecalle si producono 600mila barattoli al giorno della famosa crema a base di cioccolata e nocciole: un quarto dell’intera produzione mondiale

Incendio nella fabbrica di Nutella più grande al mondo. E’ accaduto a Villers-Ecalle, in Francia, dove si trova il più importante stabilimento della Ferrero per la produzione della famosissima crema di cioccolata e nocciole. Nella fabbrica si producono 600mila barattoli all’anno. Lo stabilimento è stato evecuato, con un centinaio di dipendenti che sono tornati nelle loro case. L’incendio è scoppiato intorno alle 5 del mattino, fortunatamente senza feriti né vittime, nella giornata di ieri.

Nutella, incendio nella fabbrica più grande al mondo

Sono intervenuti subito i vigili del fuoco per sedare le fiamme, spente in circa due ore. Almeno una ventina i pompieri intervenuti contro l’incendio. La produzione di Nutella subirà delle conseguenze, anche se la fabbrica non sarà chiusa. La dirigenza Ferrero ha smentito ogni ipotesi di ricaduta sull’occupazione. La Nutella è un prodotto sempre più amato nel mondo: le vendita degli iconici barattoli, nelle loro varie dimensioni, è addirittura cresciuta nei mesi del lockdown, testimoniando come il dolce conforto della famosissima crema di cioccolata e nocciole abbia un effetto “terapeutico” sull’umore. Probabilmente non altrettanto sulla linea, ma per la Nutella questo e altro.

