Repice, la gaffe in diretta su Pirlo diventa virale: cosa è successo

Il giornalista Rai Francesco Repice sbaglia su Pirlo, dicendo che da giocatore non ha mai vinto la Champions. Ma “dimentica” i trionfi col Milan. Scoppia la polemica sui social, ma in tanti lo difendono: “Si riferiva alla sua carriera in bianconero”

Diventa virale la gaffe del giornalista Rai Francesco Repice, che durante la radiocronaca del match di Champions League tra la Dinamo Kiev e la Juventus, afferma che l’allenatore bianconero Andrea Pirlo da giocatore non ha mai vinto questo trofeo. Il popolare radiocronista, però, “dimentica” i trionfi con il Milan, quando da calciatore con la maglia rossonera la Champions League l’ha vinta eccome. Una gaffe che ha scatenato i social, anche perché l’audio con la frase incriminata è stato poi diffuso in rete ed è diventato virale.

La gaffe di Repice su Pirlo diventa virale: social infuocati

La masterclass di Repice di ieri su Pirlo e la Champions, per chi volesse ascoltarla con le proprie orecchie pic.twitter.com/1BuRrBhlVm — Dox (@Ma_Do_Sd) October 21, 2020

Molti attacchi al giornalista, che ha dato lo spunto per l’ennesima pioggia di critiche nei confronti della Rai, accusata sui social – spesso e volentieri – di offrire un servizio non all’altezza delle concorrenti a pagamento, come ad esempio Sky. Tuttavia, in tanti, soprattutto colleghi giornalisti, hanno difeso Repice. In sostanza, il radiocronista – seppur usando un’espressione equivoca – voleva dire che Pirlo non ha mai vinto la Champions League da giocatore della Juventus. L’espressione utilizzata, però, è stata decisamente fuori luogo, generando le proteste dei tifosi milanisti.

