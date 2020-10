Chelsea senza giocatori: dirigente inserito nella lista per il campionato

Il Chelsea si ritrova con i giocatori contati e per precauzione inserisce nella lista un dirigente. Si tratta dell’ex portiere Petr Cech

In tempi di Covid tutte le squadre di calcio rischiano di trovarsi senza giocatori. Ecco perché al Chelsea è venuta l’idea di “buttare nella mischia” anche un dirigente. Si tratta di Petr Cech, ex portiere della squadra inglese e attuale dirigente, con il ruolo di “Technical and Performance Advisor” della squadra londinese. Il calciatore, oggi 38enne, si è ritirato al termine della stagione 2018/19, quando giocava con la maglia dell’Arsenal. Tra l’altro, la sua ultima partita fu proprio contro il Chelsea nella finale di Europa League persa contro la squadra dell’allora tecnico Sarri.

Chelsea, un dirigente potrebbe giocare in porta

Oggi, nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo e non si allena da oltre due anni, Cech è stato inserito nella lista dei calciatori a disposizione per il campionato di Premier League. Ovviamente, il dirigente è stato messo tra i portieri, assieme a quelli “veri”, ossia Kepa, Mendy e Caballero. Tre estremi difensori, ma evidentemente il Chelsea è preoccupato dal Covid, e all’occorrenza chiederà all’attempato dirigente di rimettersi pantaloncini e guanti e tornare a difendere i pali della sua squadra. Del resto, Cech non ha mai fatto segreto di tenersi in forma privatamente e ha accettato di buon grado la proposta della sua società. Tanto, da essere pronto perfino a giocare una partita ufficiale: come ai vecchi tempi.

