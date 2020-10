Calcio, la Uefa annulla gli Europei Under 19 a causa dell’emergenza Covid. L’Italia si ritrova qualificata d’ufficio al prossimo Mondiale Under 20

La Uefa comincia a rendersi conto dell’emergenza Covid in Europa: oggi il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso di annullare definitivamente il turno “elite” e la fase finale dei campionati Europei Under 19, edizione 2019/20, che erano previsti in Irlanda del Nord. La decisione a causa del dilagare dell’epidemia da Coronavirus, col paese ospitante che è sotto lockdown generale a causa dell’elevato numero di contagi.

Il Covid ferma gli Europei Under 19. La Uefa blocca tutto

Difficoltà logistiche e organizzative, e ovviamente il rischio per la salute, hanno indotto la Uefa ad annullare gli Europei Under 19. Questa competizione serviva anche a servire le qualificate per i Mondiali Under 20, previsti a maggio del 2021. La Uefa ha deciso di iscrivere d’ufficio al torneo le prime cinque squadre europee che nel turno di qualificazione si erano messe ai primi cinque posti del ranking Uefa, organizzato per i coefficienti relativi alla stagione scorsa. Tra queste c’è anche l’Italia, che ottiene così il pass per il Mondiale 2020 assieme a Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo. Sempre Covid permettendo.

