Nuoto, nuovo focolaio di Covid-19 nella Nazionale azzurra che si sta allenando a Livigno: 10 positivi, compresi Quadarella e Detti

Sulla Nazionale azzurra di nuoto in fase di preparazione nella piscina di Livigno si abbatte il ciclone Covid-19. La Federazione ha confermato questa sera che sono dieci gli atleti positivi dopo l’ultimo giro di tamponi per controllarli e ha fatt a nche i nomi.

Ci sono le due medaglie mondiali (e per lui anche olimpica) Simona Quadarella e Gabriele Detti. Ma anche Federico Burdisso, Marco De Tullio, Martina Rita Caramignoli, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti e Alessio Proietti Colonna. Tutti gli atleti in ogni caso sono asintomatici mentre gli esami al resto dello staff azzurro hanno dato esito negativo.

Inevitabilmente il collegiale della Nazionale è stato sospeso e, sotto controllo da parte delal Asl locale tutti gli atleti rimarranno in quarantena lì in Valtellina. Gli allenameni, cominciati dieci giorni fa, dovevano terminare il 5 novembre e prima del via tutti gli atleti erano negativi. I dieci di oggi però devono essere aggiunti ad Simone Sabbioni e Alice Mizzau, che erano comunque in un balbergo diverso ed entraro in vasca con orari differiti rispetto agli altri.

Federica Pellegrini dopo la positività al Covid-19 sta meglio, ma forse è malata anche la mamma

Federica Pellegrini non è a Livigno, non era nemmemno previsto che andasse perché dobveva gareggiare nella ISL a Budapest. Eppure è malata pure lei come Antonio Ricci, come Valentino Rossi, come miglòiaia di italiani famosi o meno.

Oggi la campionessa ha aggiornato sul suo stato di salute. Lei sta meglio, la febbra è scesa ed è anche riuscita ad alzarsi dal letto. In compenso però anche mamma Cinzia potrebbe essere stata infettata: “Abbiamo mantenuto la distanza e indossato le mascherine, ma non è bastato. Domani mattina farà il tampone”.