Belen Rodriguez sfoggia il decolté: visione da sogno

Belen Rodriguez ha deciso di sfoggiare una profonda scollatura sul suo profilo Instagram, mandando in delirio gli utenti della rete.

Belen Rodriguez da sempre è una delle donne più amate e apprezzate dal bel paese per la sua straordinaria bellezza. Bellezza che non smette mai di incantare i suoi fan, che sono abituati a vedere gli scatti che è solita pubblicare su Instagram. Scatti che, nel bene o nel male, lasciano poco spazio all’immaginazione.

L’ultimo suo post non è da meno ed ha fatto e non poco sognare i fan, che hanno apprezzato anche le sinuose forme di Wanda Nara. L’ex di Stefano De Martino ha sfoggiato un decolté da paura, indossando un reggiseno nero che mostra il suo generoso seno.

Belen Rodriguez ha fatto sognare i fan su Instagram, sfoggiando un generoso decolté che è stato apprezzato non solo dal popolo maschile, ma anche da quello femminile. La conduttrice di Tu sì que vales mette d’accordo tutti.

Belen Rodriguez in reggiseno su Instagram. Fan in delirio: “Sei una dea”

Belen Rodriguez ha mandato in estasi il popolo della rete, che ha apprezzato e non poco la sua scollatura profonda sfoggiata sul web. Unita ad un insolito look in quanto l’ex moglie di Stefano De Martino è apparsa con i capelli liscissimi, mentre di solito ama sfoggiare delle onde che accompagnano il suo sinuoso corpo.

Lo scatto, come anticipato, non è stato apprezzato soltanto dal popolo maschile, ma anche da quello femminile che si è complimentato per la sua bellezza. “Sei una dea, Belen!” scrive un’utente della rete. “Sei bellissima” ha aggiunto un’altra ragazza. “Ti prego, smettila di postare foto in cui stai da Dio, dopo ci sentiamo peggio” ha scritto invece un’altra fan in maniera del tutto ironica.

Belen Rodriguez su Instagram, proprio come Eva Henger che ha incantato il web, ha conquistato tutti. Anche se con un look leggermente diverso.

L’ex di Stefano De Martino, intanto, sembra essere più concentrata che mai sulla sua nuova linea di make up e tra un progetto ed un altro, pubblica uno scatto del suo fisico scultoreo.