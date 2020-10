Eva Henger ha posato su Instagram con un costume nero che lascia poco spazio all’immaginazione: il web è in estasi.

Eva Henger ha da sempre rappresentato il sogno del pubblico italiano e non è difficile capirne il motivo. Nonostante i 47 anni, l’ex stella del cinema a luci rosse sfoggia un fisico scultoreo, da fare invidia ad una ventenne ed il popolo della rete lo sa bene visto che è rimasto estasiato da uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Henger sul suo profilo Instagram.

Eva indossa un costume nero, un body, che lascia poco spazio all’immaginazione, mostrando non solo le sue sinuose forme ma anche un lato B da paura.

Eva Henger ha mostrato il lato B su Instagram, mandando in estati il popolo del web che non hanno mancato nel complimentarsi con lei. Grandi soddisfazioni, visto che non ha mai nascosto di trascorrere ore in palestra per lavorare sul suo corpo e il risultato del duro lavoro si vedono tutti.

Eva Henger in costume nero mostra le gambe: fisico da paura

Eva Henger, oltre a mostrare il suo lato B su Instagram, nello scatto sfoggia con orgoglio anche le gambe che appaiono più toniche e asciutte che mai.

L’ex stella del cinema a luci rosse, nonostante abbia lasciato il set da parecchi anni, non smette di fare sognare i suoi milioni di fan che amano seguirla sui social per ammirare il suo sinuoso corpo. Un po’ come ha fatto qualche ora fa Wanda Nara con una sexy tutina per allenarsi.

Eva Henger su Instagram ha messo in mostra il suo splendido fisico, lanciando anche una frecciata, nemmeno tanto velata, a tutti coloro che la criticano: “Quando qualcuno non fa altro che mostrarti il suo disprezzo, devi comprendere il tuo vale: nessuno al mondo si prenderebbe mai il disturbo di dare fastidio a qualcuno se questo non rappresenta una minaccia” ha concluso tagliante.

Eva Henger ha mandato in estasi i fan e non è difficile comprenderne perché l’ammirino così tanto.