Covid-19, il bollettino del 21 ottobre: 127 morti e 15.199 nuovi contagi

Covid-19, l’appuntamento con il bollettino pomeridiano dei nuovi positivi di oggi 21 ottobre. Tornano a crescere i contagi ed è boom di tamponi



Contagi di nuovo in aumento in Italia. Il bollettino di oggi fa registrare una nuova crescita della curva nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i nuovi positivi che per morti e nuovi ricoveri.

Rispetto al bollettino del 20 ottobre oggi si registra un deciso nbalzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 15.199 casi nelle ultime 24 ore e 127 morti. Ma c’è anche una cifra record di tamponi: 177.848. Il totale delle vittime aumenta così a 36.832 e quello dei contagiati a 449.648. Lo comunica il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 2.046.

Covid-19, il bollettino di oggi 21 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 177.848

Totale casi: 15.199

Dimessi/Guariti: 2369

Ricoverati: 603, di cui +56 in Terapia Intensiva

Morti: 127



Questo il dato complessivo regione per regione:

Lombardia: 134.604 (+4.125)

Piemonte: 48.118 (+1.799)

Liguria: 19.891 (+546)

Sicilia: 13.790 (+562)

Puglia: 12.325 (+324)

Emilia-Romagna: 42.588 (+671)

Veneto: 38.265 (+1.422)

Campania: 30.484 (+1.760)

Lazio: 28.370 (+1.219)

Toscana: 25.466 (+866)

Marche: 9.871 (+226)

Umbria: 5.453 (+350)

P.A. Bolzano: 5.302 (+189)

Calabria: 3.099 (+136)

Valle d’Aosta: 2.132 (+111)

Basilicata: 1.398 (+85)

Molise: 1.042 (+22)

P.A. Trento: 7.166 (+148)

Friuli Venezia Giulia: 6.855 (+219)

Abruzzo: 6.786 (+252)

Sardegna: 6.643 (+167)