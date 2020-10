GF Vip: Stefano Sala attacca Dayane, ma il web è tutto con lei

GF Vip: Stefano Sala attacca duramente l’ex compagna Dayane Mello. Sul web però quasi tutti sono dalla parte della modella

Stefano Sala conosce bene il Grande Fratello Vip, per aver partecipato alla terza edizine del 2018. Ma conosce ancora meglio l’ex compagna Dayane Mello e ora che lei è ancora dentro ne approfitta per un duro attacco dalle pagine del settimanale ‘Chi’.

Nel mirino soprattutto il rapporto tra la modella brasiliana e la figlia. Il modello comasco non crede che le lacrime della sua ex per Sofia siano sincere e la avvisa: “Sta sbagliando e quando uscirà, dovremo discutere seriamente di alcune cose poco gradite sia a me sia alla mia famiglia”. Secondo lui i compagni di scuola della bimba (che fa la prima elementare), le raccontano tutto quello che la Mello dice nel reality. E tutto questo non le fa bene, soprattutto perché secondo lui sta raccontando falsità.

Sala, che ora è sposato con Dasha Dereviankina e ha due figli (oltre a Sofia, anche Damian nato l’estate scorsa) ammette che tra loro non è mai stato amore. Due settimane dopo il loro primo incontrl, lei era già incinta. Nessun dubbio se tenere o meno la bambina ma da lì in poii è cominciata la crisi.

Sicuramemnte c’è stata grande passione ma non amore. Adesso però deve pensare solo al bene della figlia: “Abbiamo l’affido congiunto di Sofia. Ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”.

Stefano Sala attacca Dayane Mello, sui social sono in molti a difenderla

Le dure parole di Stefano Sala sull’ex compagna, senza un contraddittorio, non sono piaciute al popolo del web. Qui di seguito un estratto di tweet sull’argomento:

stefano sala sei un poraccio ringrazia il cielo dayane ti abbia toccato anche solo con un dito — icarus con la k (@impasticcata) October 21, 2020

Motivi per salvare Dayane:

Fare uscire la Gregoraci

fare felice Tommy e Stefy

Migliorare il percorso di Pier

Non mandare in crisi Adua

Vagonate di trash

Halloween alle porte

Ma soprattutto

Non darla vinta a

Stefano Sala e Signorini#GFVIP — Michi (@michicima) October 21, 2020

Alfonso che fa rilasciare un intervista a Stefano Sala, dove scredita Dayane, proprio nella settimana in cui è in nomination, fa capire che il loro obbiettivo è farla odiare e mandarla a casa. SALVIAMO DAYANE#GFVIP — tania (@tania64431623) October 21, 2020