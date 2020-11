Scopriamo insieme che cosa prevedono le stelle per l’oroscopo di oggi 4 Novembre 2020. Leggiamo tutte le previsioni.

Importante ricordare che l’influenza di Mercurio non ha smesso di sconvolgere i nostri piani!

Ecco tutte le previsioni, segno per segno, per l’oroscopo di oggi 4 Novembre 2020.

Pronti a leggerle insieme?

Oroscopo 4 Novembre 2020: ecco le previsioni del giorno

Ecco cosa dicono le stelle segno per segno per la giornata di oggi, 4 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Giornata impegnativa per gli amici dell’Ariete: non vuol dire, però, che sarà per forza negativa!

Di certo oggi dovrete impegnarvi per raggiungere i risultati che volete, in ogni campo!

Organizzate il vostro tempo e scegliete accuratamente quali sono i legami che volete approfondire: tutto il resto confonde ed agita solamente le acque.

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Splendida giornata di lavoro per il Toro: semplicemente non potrai sbagliare, qualsiasi cosa farai!

Il successo è assicurato anche in amore. La tua creatività e freschezza ti permetteranno di creare un’atmosfera giocosa ed intima.

Approfittane!

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Ottima giornata per gli amici dei Gemelli.

Il cambiamento ed il nuovo sono sul vostro cammino: liberatevi delle paure e dai pesi morti!

Passato e futuro si intrecciano: oggi potresti ricevere la chiamata di qualcuno che non senti da tempo.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Sempre una giornata difficile per gli amici del Cancro. Scappare dalle responsabilità, però, non serve a nulla!

Sforzati di definire chiaramente quello che vuoi: oggi è la giornata giusta per riflettere e prendere decisioni.

Una volta che saprai cosa fare tutto si chiarificherà.

In amore attenzione a dare troppo per scontato gli altri: vi si potrebbe ritorcere contro.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Hai bisogno di chiarire molte situazioni in famiglia, caro Leone. Hai rimandato fin troppo alcune decisioni fondamentali ed adesso devi affrontarle tutte insieme!

Cerca di mantenere la calma e non t’infiammare subito: in questi giorni il tuo fascino si farà sentire e non avrai problemi ad ottenere quello che vuoi.

Sul fronte salute devi fare molta attenzione.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

L’unico rischio che correrai oggi è quello di comprare troppo!

Nascondi carte di credito e non pensare al superfluo: hai bisogno di rimanere concentrato per evitare di distrarti con le sciocchezze, Vergine!

Amici, parenti e persone speciali hanno bisogno del tuo supporto: non ignorarli.

Sul lavoro la troppa distrazione potrebbe crearti molti problemi, meglio mantenere un profilo basso per oggi.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Momento di confusione per tutti coloro nati sotto il segno della Bilancia.

L’amore non funziona tanto ed anche il lavoro ti sembra faticoso: tutto ha a che vedere con il fatto che hai la testa fra le nuvole!

Se puoi stare da solo nulla di male: prenditi il tempo che ti serve per capire in che direzione vuoi andare.

Se hai a che fare con gli altri, però, sforzati di essere chiaro: le incomprensioni sono dietro l’angolo.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Le stelle prevedono nuove amicizie per tutti gli Scorpione.

Non tiratevi indietro, oggi, se vi trovate di fronte a nuove situazioni ed opportunità: tentate tutto!

Ricordate, però, di essere prudenti: meglio evitare di prendere decisioni affrettate, soprattutto nel lavoro.

Godetevi questi giorni ed iniziate un percorso di introspezione: vi servirà più avanti.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Finalmente è giunto il momento di troncare tutti i legami con il passato: ora o mai più!

Gli amici del Sagittario, infatti, non stanno passando un bel periodo.

Relazioni fallite o complicate alle spalle influiscono sull’umore. Prendetevi cura di voi stessi e coltivate l’autostima.

Il lavoro, per fortuna, va alla grande!

Amore: 6

6 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Il lavoro per il Capricorno continua a procedere a gonfie vele: è il momento di osare di più e prendere decisioni veramente coraggiose!

Le stelle prevedono offerte professionali e la possibilità di decidere che direzione prendere in totale autonomia.

I tuoi affetti più cari dovranno essere molto pazienti con te: cerca di ricompensarli!

Amore: 6

6 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Una ventata d’aria fresca per tutti gli amici dell’Acquario.

La giornata di oggi sarà positiva soprattutto grazie al tuo atteggiamento: ti riscoprirai più pacato, più sensibile e meno “pungente”.

Oggi sarai calmo ed imperturbabile: prova a vedere quanti risultati positivi arriveranno.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Oggi sarà la giornata giusta per mettere in ordine le questioni familiari di tutti i nati nel segno dei Pesci.

Se hai problemi in sospeso o dinamiche poco chiare, la giornata di oggi ti permetterà di risolvere brillantemente tutti i problemi.

Lavoro e salute vanno di pari passo: se non lo hai ancora fatto, prendi l’abitudine di fare un poco di attività fisica. Ti serve per schiarirti la mente.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Per essere veramente pronti ad affrontare la giornata, non scordatevi di controllare anche le previsioni del meteo per oggi 4 Novembre 2020.

A domani!