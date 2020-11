Meteo, previsioni mercoledì 4 novembre: giornata nuvolosa, di meno al sud

Le previsioni meteo per mercoledì 4 novembre: in Italia sarà una giornata nuvolosa, un po’ più di sole nelle zone meridionali

L’autunno entra nel pieno, ma sull’Italia resiste un clima tutto sommato piacevole. Anche domani, mercoledì 4 novembre, ci saranno nuvole in quasi tutta l’Italia. Piogge solo in alcune zone del Nord, ma senza fenomeni di rilievo. Ci sarà anche il sole, soprattutto nelle ore del mattino, in particolare in Calabria e in Sicilia. Nuvoloso in Campania e nelle regioni più prossime. Piogge, invece, sono attese nei dintorni di Milano, Valle d’Aosta e Liguria, ma non si tratterà di precipitazioni intense. Nel pomeriggio sono attese ampie schiarite in Lazio e in Campania, mentre in Lombardia il cielo continuerà a essere molto nuvoloso: non si esclude qualche piovasco. A sera, invece, fenomeni piovosi anche nelle province di Cuneo e di Piacenza. Attese piogge anche nella zona di Sondrio. Tempo nuvoloso in Sardegna.

Temperature in leggero calo a causa della nuvolosità

Le temperatura dovrebbero registrare un leggero calo generalizzato, a causa dell’aumento della nuvolosità che allontanera il sole. I piacevoli 20 gradi (circa) di questi giorni lasceranno il posto a una temperatura leggermente più fresca ma comunque al di sopra della media. Nelle zone più soleggiate, invece, è molto probabile che le temperature rimarranno stabili. Molto deboli i venti, se non del tutto assenti.

