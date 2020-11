Pasquale Bruno insulta Cristiano Ronaldo a Tiki Taka: le sue parole

L’ex calciatore Pasquale Bruno attacca Cristiano Ronaldo a Tiki Taka: “E’ un grande ignorante, non sa ancora parlare l’italiano”

L’ex difensore Pasquale Bruno, ricordato soprattutto per le sue entrate “dure” e i modi alquanto spicci, è uno degli opinionisti di calcio più “vulcanici”. Non le manda mai a dire, e spesso utilizza dei toni a dir poco provocatori. L’ex calciatore del Torino, ospite fisso a Tiki Taka, condotto da Piero Chiambretti, nella puntata di ieri ha attaccato duramente l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo: “E’ un ignorante – ha detto Pasquale Bruno – da quasi tre anni è qui in Italia e ancora non parla la nostra lingua. Assurdo. Non dimostra rispetto né per i compagni di squadra e nemmeno per gli italiani. Ancora lo sentiamo parlare spagnolo, ma basta”.



@Cristiano #Ronaldo, il GOAT, che parla 3 lingue, sarebbe ignorante perché non conosce l’italiano. Chi lo dice? PASQUALE BRUNO. Dove? A #TikiTaka.

Il caso è chiuso, vostro onore 😂 pic.twitter.com/o8YcZck6xE — NoireButterfly (@NoireButterfly_) November 3, 2020

Pasquale Bruno contro Ronaldo: “Non sa l’italiano”. Gli altri campioni che non parlavano la nostra lingua

Cristiano Ronaldo parla fluentemente Portoghese, Spagnolo e Inglese, capisce l’italiano. Pasquale Bruno quante lingue parla? — Mauro Asara (@MauroAsara) November 3, 2020

TIKI TAKA ORMAI A PICCO Ieri TikiTaka di Chiambretti, con il grande opinionista fisso Pasquale Bruno che dà dell’IGNORANTE a Cristiano Ronaldo, ha fatto registrare un ascolto di 356.000 persone, con uno share del 4,7%, uno dei più bassi della storia di questo programma. https://t.co/yFfUlPZlrx — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) November 3, 2020

Una critica perentoria, che ha fatto discutere in studio e soprattuto nei social. Tra l’altro, il tema di grandi campioni che non si sono mai mostrati interessati ad apprendere l’italiano, non è nuovo. In passato questa polemica toccò anche al pilota di Formula Uno Michael Schumacher, persona colta – che come Cristiano Ronaldo – conosceva più lingue. Ma il tedesco non amava “sentirsi” parlare in italiano, perché la pronuncia era lungi dall’essere perfetta. Preferiva parlare in inglese. Forse per CR7 il motivo è lo stesso? A quanto pare il portoghese ritiene che lo spagnolo sia molto simile all’italiano, e quindi si fa capire bene anche quando parla in questa lingua. Come lui, anche Van Basten, ex attaccante del Milan, fu accusato di non aver imparato l’italiano.

Pasquale Bruno: “Ronaldo è un ignorante non parla una parola di italiano”

Ronaldo: pic.twitter.com/hwTs7vN0iq — Nobi94 (@Nobis951) November 3, 2020

Questa polemica l’ha subita anche Schumacher, mamma mia che ⚽️⚽️😅

A Pasquale Bruno dico solo questo: Van Basten😂 — Barbara⚪️⚫️ (@cuoredialiante) November 3, 2020