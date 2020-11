Coronavirus, Carlo Conti peggiora: preoccupano le sue condizioni

Le condizioni di Carlo Conti preoccupano. Il popolare conduttore Rai è malato di Coronavirus da più di una settimana e sui social ha comunicato che le sue condizioni si sono aggravate. Preoccupazione tra i suoi fans

Carlo Conti è alle prese da più di una settimana con il Coronavirus. Le sue condizioni stanno peggiorando, e i suoi fans sono preoccupati. E’ stato lo stesso popolare conduttore a informare della situazione, rassicurando comunque che continuerà la sua battaglia contro il Covid. “Ora i sintomi ci sono tutti – ha scritto Conti su Instagram – e sono anche troppi. Questo virus è una brutta bestia”. Poi, il conduttore mostra un biglietto di sua moglie Francesca Vaccaro e del figlio Matteo: “Tra tutte le medicine, questa è la più potente”. Il toscano è, ovviamente, in completo isolamento in una stanza e non vede i propri cari, se non a distanza. Conti, che ha annunciato la malattia la scorsa settimana, si è detto non asintomatico.

Carlo Conti peggiora: ha il Covid. Le sue condizioni di salute

E in effetti venerdì scorso è riuscito a condurre da casa la sua trasmissione, “Tale e quale show”, senza alcun apparente problema, mostrando di essere brillante e in forma come al solito. Evidentemente, le condizioni sono poi peggiorate nel fine settimana. Tanti messaggi arrivati al conduttore da colleghi e amici, come Jo Squillo, Andrea Delogu e il fraterno amico Leonardo Pieraccioni. A questo punto, la puntata del 6 novembre del suo show potrebbe essere a rischio. Nell’ultima occasione, Giorgio Panariello ha dato una mano nella conduzione (anche lui molto amico di Conti) e potrebbe – eventualmente – condurre lui l’intera puntata. C’è anche l’ipotesi Gabriele Cirilli, partner del toscano sin dagli inizi di Tale e Quale Show.

#Totti positivo al Covid

[prega per noi]

Rocco Siffredi positivo al Covid

[prega per noi]

Carlo Conti positivo al Covid

[prega per noi]

Salvatores positivo al Covid

[prega per noi]

Gerry Scotti positivo al Covi

[prega per noi]

Valentino Rossi positivo al Covid

[prega per noi] — Fabio Fusco (@fabiofusco76) November 2, 2020