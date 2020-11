Bonus bici parte oggi, ma il sito è già in tilt per troppi accessi

Scatta oggi la “fase 2” del bonus bici, valido per l’acquisto di biciclette, e-bike e monopattini. Il “clickday” vede subito l’assalto al portale e accesso complicato per molti utenti

E’ finalmente scattato il bonus mobilità: da oggi, martedì 3 novembre, sul sito buonomobilità.it è possibile richiedere i rimborsi e i vaucher sconto elettronici per biciclette, e-bike (biciclette elettriche), monopattini e simili, sia per la mobilità condivisa che per quella personale. Il bonus, offerto dallo Stato, andrà a coprire il 60% delle spese sostenute, per un massimo di 500 euro. Chi ha già acquistato una bicicletta a partire dallo scorso 4 maggio può richiedere il rimborso, che sarà elargito direttamente sul conto corrente. Per farlo servirà un’identità SPID per registrarsi al portale. Servirà, ovviamente, anche la copia della fattura e dello scontrino.

Ma c’è qualche figura mitologica che è riuscita a portare a termine la missione ed entrare in possesso del santo graal?#bonusmobilità #bonusbici — Giacomo Flaim (@giacomoflaim) November 3, 2020

Bonus bici, tutte le istruzioni per accedere agli sconti

Quanti come me in coda per il #BonusBici ? “Sala d’attesa” is the new “ti metto in lista” #3novembre #BonusMobilita pic.twitter.com/Le0lkehr3F — Francesca Boccia (@EffeBoccia) November 3, 2020

Servirà pure il codice fiscale dell’acquirente. Chi non ha ancora comprato una bicicletta o uno dei prodotti che rientrano nel bonus, può richiedere un voucher sconto elettronico per avere lo sconto direttamente nei negozi, sia fisici che online. L’elenco degli store che aderiscono è presente sul sito “bonusmobilità.it”. In questo caso il vaucher si potrà richiedere entro il 31 dicembre 2020, e anche in questo caso servirà un’identità digitale SPID. Purtroppo, sin dalle prime re del mattino il portale è stato preso d’assalto: molti accessi che hanno intasato il sito, e tante difficoltà per entrare e richiedere i vaucher. La situazione dovrebbe normalizzarsi nelle prossime ore, o meglio, nei prossimi giorni.

#BonusMobilita #buonomobilita #BonusBici @AndreaBitetto mi segnala che anche entrati, il sito si impalla e si perdono i 20 minuti a disposizione.

E si perde la coda e si ci si rimette in coda.

Benvenuti in #Italia del #socialismoIrreale — Andrea Giuricin (@AndreaGiuricin) November 3, 2020

