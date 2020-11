Playstation 5, quando si potranno vedere le prime immagini dei giochi

Playstation 5, negli ultimi giorni abbiamo potuto vedere diversi video di unboxing. Ecco quando potremo vedere i primi giochi

Negli ultimi giorni tantissimi siti e canali Youtube hanno proposto ai propri utenti video di unboxing della Playstation 5.

Si tratta di video, della durata media di una decina di minuti, nei quali si filma l’apertura della confezione della console.

Dopo una prima descrizione sommaria, ognuno si concentra sui particolari che ritiene più importanti.

Su Youtube possiamo video sulla dimensione molto grande della Playstation 5.

Possiamo trovare video nei quali si comparano le dimensioni della PS5 con quelle di altre console.

Troviamo video sui vari accessori della nuova creatura della Sony, ma non troviamo ancora live del gioco.

La Sony impone una serie di embarghi, il prossimo scadrà il 6 novembre.

Dopo quella data dovrebbe essere possibile vedere i vari canali alle prese con i giochi che Sony gli ha messo a disposizione per i loro video.

Gli appassionati potranno dunque toccare con mano la differenza tra la nuova generazione di console e la vecchia.

La notizia ha messo entusiasmo tra gli appassionati. Ecco le reazioni degli utenti Twitter:

PlayStation 5: niente cavo HDMI 2.1 in confezione. Xbox Series X invece ce l'ha https://t.co/xCnrCXcou6 via @HDblog pic.twitter.com/8P43ZQbMqs

NBA 2K21's DualSense controller haptic feedback makes you feel every collision with varying intensity, all depending on the type of impact and strength of the players involved. #PS5 pic.twitter.com/FvMvkGU2Zy

Swing through the city with the signature style of the Spider-Man: Into the Spider-Verse Suit.

Details for PS4 and PS5 versions of Marvel's Spider-Man: Miles Morales: https://t.co/F8oOvC9mIz pic.twitter.com/QclSO7mgv5

— PlayStation (@PlayStation) November 1, 2020