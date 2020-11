Cosa hanno in serbo le stelle per noi oggi? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi, 3 Novembre 2020: tutte le previsioni segno per segno.

Il mese di Novembre è appena iniziato e con lui è finita la fase di luna piena che abbiamo visto risplendere in questi giorni.

Cosa vuol dire questo? Assolutamente nulla di preoccupante, anzi!

La fase conclusiva del ciclo lunare spinge i segni a mettere a frutto quello che hanno imparato durante la luna piena.

Rende possibili azioni più concrete e lucide: finalmente!

Inoltre, con la giornata di oggi 3 Novembre 2020 finisce il periodo di Mercurio retrogrado: responsabile di malanni, disguidi, incomprensioni… insomma, di tantissimi problemi!

Scopriamo che cosa prevedono per noi le stelle per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi, 3 Novembre 2020: ecco cosa succederà

Finalmente ci siamo liberati di Mercurio retrogrado: per tutti coloro che temono burocrazia e rallegramenti inizia finalmente un periodo felice!

Mercurio, infatti, torna ad essere diretto e la sua influenza negativa si allontana da Cancro, Sagittario, Bilancia, Pesci e Leone. Finalmente!

L’oroscopo di oggi, quindi, prevede un ritorno alla lucidità mentale ed al pragmatismo: è giunto il momento di prendere decisioni e non ripetere errori appena accaduti.

Scopriamo cosa ci riservano le stelle oggi, segno per segno!

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata meravigliosa per gli amici dell’Ariete!

Dal punto di vista economico e professionale tutti inizia, finalmente, a girare per il meglio: in previsione un rialzo delle situazioni.

Dal punto di vista del lavoro non dovrete far altro che scegliere la situazione per voi più vantaggiosa: fate attenzione, però, a colleghi invidiosi.

Amore e salute procedono di pari passo ed in maniera estremamente positiva: è il momento giusto per decidere di fare il passo successivo in questi campi.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Questo è il momento, per gli amici del segno del Toro, di rivolgersi ai propri affetti ed ai propri cari: devi sforzarti di più di esternare i tuoi sentimenti.

Diversi pianeti, infatti, sono in posizione veramente ottima per il Toro e questo porterà, a brevissimo, a nuovi ed emozionanti sviluppi dal punto di vista della carriera.

Non far mancare a chi ti vuole più bene il tuo supporto ed il tuo amore: ti servirà in futuro!

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

La giornata di oggi, per i Gemelli, dovrebbe essere all’insegna dell’intimità.

Questo è il momento per iniziare a prendersi cura di sé stessi e fare nuovi piani e progetti per il futuro.

Per chi non lo ha mai fatto prima, è ora di definire chiaramente piani ed intenzioni.

Non rinunciare ai legami familiari e cerca di appianare litigi od incomprensioni!

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Purtroppo per il Cancro, oggi sarà una brutta giornata.

Attenzione, però, questo non vuol dire rintanarsi sotto le coperte ed evitare di uscire di casa come potresti essere tentato di fare!

Pensa al futuro e non temere gli ostacoli: le stelle dicono che riuscirai a superarli senza problemi ma solo se ti impegnerai per farlo.

Per tutti gli amici del Cancro questi sono giorni importanti dal punto di vista dell’amore: chi è da solo incontrerà qualcuno di speciale e chi è in coppia deve decidere che direzione prendere.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

La giornata lavorativa del Leone sarà, oggi, molto impegnativa ma estremamente remunerativa.

Chi è alla ricerca di nuove situazioni riuscirà a fare colpo grazie alla sua arma segreta: il fascino!

Non sottovalutare l’importanza della passione: mettila in tutti i tuoi progetti e anche nei tuoi rapporti con gli altri.

Fai attenzione solo all’aspetto della salute: oggi potrebbe capitarti un imprevisto.

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Non farti influenzare da quello che gli altri pensano di te, Vergine!

Scegli in maniera autonoma e cauta quello che vuoi per te, per il tuo lavoro e per le tue finanze: non accettare consigli, anche se vengono da amici o familiari.

In questo momento meglio prendere decisioni prudenti: solo tu puoi sapere quali saranno quelle migliori per te.

In amore, invece, tutto alla grande: se sei da solo quasi certamente incontrerai qualcuno. Se invece sei in coppia sarà una giornata di grande armonia.

Amore: 10

10 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Da oggi, Bilancia, dovrai iniziare a contenere gli sprechi.

Questo è un ottimo momento per riflettere sulla tua vita e porre rimedio lì dove ti sembra di non essere in controllo: amore, famiglia ed amici sono qui per te.

Cerca di migliorare la tua gestione delle finanze e tieni un occhio fisso sul futuro: qualcosa si muove per te.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Inizia un nuovo ciclo per gli amici dello Scorpione: il Sole entra nel loro segno e promette di illuminare il cammino!

Lavoro e finanze sono al massimo, così come l’amore: riscoprirete la passione e l’entusiasmo e vi scrollerete di dosso un po’ della depressione stagionale.

Fate particolarmente attenzione alla salute: se non siete già stati malati in questo periodo, oggi potreste prendere un raffreddore o qualcosa di simile.

Un piccolo inconveniente ma meglio essere prudenti.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Purtroppo la giornata di oggi per gli amici del Sagittario non sarà delle migliori: preoccupazioni e stress la faranno da padrone.

Le stelle consigliano di allontanarsi dagli ambienti negativi: cerca, quanto più possibile, di ragionare a mente fresca prendendoti un momento per riflettere.

Consigliata attività fisica all’aperto, di qualsiasi tipo. Fai attenzione a non ammalarti, però, la salute, in questo momento, è particolarmente fragile.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Capricorno

A quanto pare carriera e decisioni lavorative andranno benissimo: nella tua strada le stelle prevedono grandi cambiamenti e nuove strade, Capricorno!

Chi soffrirà un po’ saranno le persone intorno a te: fai attenzione ad includerle nel tuo percorso o potresti perderle per sempre.

Il futuro si muove in fretta ed è il caso che anche tu prenda delle decisioni importanti per la vita di coppia.

Attenzione alla salute: oggi potresti avere qualche imprevisto legato al freddo.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Brutta giornata in famiglia per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Meglio evitare i conflitti e le discussione, dove e quando possibile, e rifugiarsi nell’amore del partner o degli amici.

Consolatevi pensando che il Sole splende sul vostro percorso lavorativo: la carriera ed il lavoro non potrebbero andare meglio.

Concentratevi sugli affetti al di là della famiglia: ci sarà tempo per rimediare!

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Finalmente potrai dedicarti agli affari senza l’ingombrante presenza di Mercurio nella tua vita!

Questo momento è ottimo, quindi, per annotare dettagli (che ti piacciono tanto!), stabilire limiti e condizioni e concentrarti al massimo sul tuo lavoro.

L’amore va benissimo, meglio di così non potrebbe andare: anche se non sembra, sappi che tutto quello che succede tende verso il meglio.

L’unica cosa a cui gli amici dei Pesci devono fare attenzione è la salute: sarai particolarmente debole e soggetto a colpi di freddo.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 6

Insomma, l’oroscopo della giornata di oggi vi aiuterà a capire quali sono le azioni da compiere e quali sono quelle da… rimandare ad un altro giorno.

Potete leggere qui le previsioni del meteo per oggi 3 Novembre 2020 in modo da essere preparati ad ogni evenienza.

E seguiteci anche domani per sapere cosa hanno in serbo le stelle per voi!