Attentato a Vienna, perché è stato fatto proprio ieri sera? C’è un motivo molto preciso, gli attentatori lo sapevano. Ecco perché

Ieri sera a Vienna c’è stato un attentato, del quale vi abbiamo già parlato in tempo reale.

Un commando armato ha effettuato diversi attacchi contemporaneamente in sei punti della città.

Uno dei punti colpiti è la sinagoga di Seitenstettengasse. Il bilancio, al momento è di tre morti e quindici feriti.

Tra i feriti c’è anche un poliziotto, rimasto ferito in uno scontro a fuoco con un attentatore.

L’agente sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico e non sarebbe fuori pericolo.

Non si esclude un attentato terroristico, il movente sarebbe antisemita, poiché è stata colpita una sinagoga.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha invitato la popolazione a non uscire di casa finché non saranno catturati tutti gli attentatori.

NDTV headline: “Few headmaster’s sons and bright mathematics students” were only out to test drive their latest gadgets in #Vienna. pic.twitter.com/CdEOhsUn2L

— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) November 3, 2020