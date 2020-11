Le previsioni meteo per martedì 3 novembre: in Italia sarà una giornata nuvolosa, ma con poca pioggia. Fenomeni limitati

Nel meteo previsto per martedì 3 novembre resistono ancora le nuvole, ma il tempo andrà verso un graduale miglioramento. Per domani ci saranno ancora strati nuvolosi e nebbie nelle zone pianeggianti, e in particolare negli orari notturni e all’alba. L’alta pressione in aumento manterrà le condizioni climatiche stabili e verso un graduale miglioramento. Atteso anche un leggero ma progressivo aumento delle temperature, che porteranno il clima ad essere ancora piacevole. Il termometro, infatti, sarà sopra le medie stagionali, seppur di poco. Questo avverrà, in particolare, nelle regioni più soleggiate. Il clima piacevole sarà dovuto, essenzialmente, all’anticiclone. Qualche cambiamento ci sarà a metà settimana, quando l’alta pressione si indebolirà leggermente: potrebbero esserci perturbazioni a cominciare dalle regioni del nord. Qualche rischio maltempo oggi e domani, ma solo in zone circoscritte: da giovedì l’alta pressione dovrebbe tornare a prevalere, con tempo stabile anche al nord.

Meteo per martedì 3 novembre, le temperature

Temperature sopra la media, poco sotto i 20 gradi quasi in tutta Italia. Dopo il calar del sole queste tenderanno a scendere, soprattutto nelle zone del nord Italia. Nuvole oggi, martedì 3 novembre, ma ance in Emilia e in Toscana. Deboli e locali piogge sulle Alpi centrali e fra Liguria e alta Toscana. Qualche nuvola anche nella zona del nord est, nelle Marche, in Umbria, Lazio e basso Tirreno. Ma tutto sarà alternato a delle schiarite. Tempo migliore, perfino soleggiato nel resto d’Italia. Attenzione alla nebbia al mattino in Pianura Padana orientale, e nelle valli interne del centro, della Puglia e della Sardegna.

