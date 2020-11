By

Donald Trump ha parlato in diretta dalla Casa Bianca. E’ fiducioso per la vittoria finale e sorpreso per il divario con il suo avversario

“Un gruppo molto triste di persone sta cercando di rubare i nostri diritti, noi non lo permetteremo”.

E’ così che Donald Trump ha esordito nel corso di una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca in risposta alle dichiarazioni di Joe Biden di qualche ora prima.

Siamo pronti per una grande celebrazione, i risultati sono fenomenali. Abbiamo vinto anche in Stati nei quali non pensavamo di vincere.

Trump ha dichiarato di essere soddisfatto per le vittorie in Texas, Ohio e Florida. Ha dichiarato la vittoria in Georgia e North Carolina.

Il presidente degli Stati Uniti d’America in carica ha elencato i dati provenienti dagli Stati nei quali ha vinto, in alcuni casi anche con un netto vantaggio.

Trump ritiene che non si tratti più di un testa a testa con Biden e pensa che la vittoria sia ormai sicura.

L’imprenditore statunitense ha dichiarato di non essere sorpreso delle parole del suo avversario, che ha accusato di voler frodare gli americani.

Donald Trump ha definito ‘molto triste’ il tentativo di Biden di voler cambiare l’esito delle elezioni.

Trump che si proclama vittoria e non siamo nemmeno alla fine,in più in una stanza dove nessuno porta la mascherina. Riprendetevi #Elections2020 pic.twitter.com/YrZHQABWUh — giu👼🏻; ObViOuSlY squad🧡 (@giiulieetta) November 4, 2020

“Tutti i voti dovranno essere contati ma sapevo che i voti postali avrebbero portato scompiglio”.

Donald Trump è entrato in una sala gremita di sostenitori, quasi tutti senza mascherina, in pompa magna.

Elezioni USA 2020: è scontro. Si va alla Corte Suprema

Lo scontro istituzionale è aperto, Donald Trump ha annunciato di volersi rivolgere alla Corte Suprema.

Il suo obiettivo è quello di annullare il voto postale, definito dai sondaggi a favore di Biden.

Secondo l’entourage di Trump potrebbero esserci brogli e manomissioni.

Recentemente Trump ha nominato Amy Coney Barrett al posto della defunta Ruth Bader Ginsburg. La Barrett è considerata molto vicina all’elettorato repubblicano.

Le parole di Trump accendono il web. Ha vinto o no? Le reazioni

Le parole di Donald Trump sono state molto dirette e non sono piaciute a tutti.

L’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America ha di fatto dichiarato la vittoria, nonostante sia ancora in corso lo spoglio.

Trump si è detto disposto a rivolgersi alla Corte Suprema pur di far valere i suoi diritti.

Il suo obiettivo sembra essere quello di voler evitare il conteggio del voto postale, a detta sua irregolare.

Probabilmente questa scelta è stata presa perché nei sondaggi il voto postale era, alla vigilia, totalmente a favore del suo avversario, Joe Biden.

Ecco come hanno reagito gli iscritti a Twitter dopo le parole del presidente americano:

ULTIM’ORA: Trump: “Non staremo a guardare mentre vengono privati dei loro diritti milioni di persone. Stavamo vincendo e ci vogliono togliere la vittoria. Preparatevi a celebrare. Questa è una frode ai danni del popolo americano” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 4, 2020

#Trump parla in diretta: “Abbiamo vinto in Stati in cui non ci aspettavamo di vincere”. #agorarai pic.twitter.com/NPHqcxKJv0 — Agorà (@agorarai) November 4, 2020

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

lo sapete che trump potrebbe alzarsi la mattina e far partire missili nucleari a caso? perché sì, lo può fare, dato che ha in mano i codici — ale logorroica (@sunvlouis) November 4, 2020

Se pensassi di aver vinto legittimamente, perché gridare ai brogli e ai tribunali con lo scrutinio in corso? Quella di Trump, fuori dalla propaganda, è una grande ammissione di debolezza.#maratonamentana #Election2020 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 4, 2020

Nooooo, al momento la situazione è questa ma mancano ancora degli Stati. FORZAAAAAAAA

TRUMP DALL'ITALIA SIAMO CON TE. pic.twitter.com/YLRP7r7u1O — robertaramundo345@gmail.com (@robertaramundo1) November 4, 2020

Per l'esattezza, Trump contesta i voti che arriveranno oltre la data del voto, non tutti i 65m arrivati per posta. Alcuni stati (pochi, ma sono proprio quelli contesi) accettano anche le buste che arrivano nei giorni successi facendo fede al timbro postale — federico (@bscfederico) November 4, 2020