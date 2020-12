Covid-19, bollettino di oggi 7 Dicembre 2020: ecco i dati ufficiali riguardanti i casi di Coronavirus in Italia e le ultime notizie.

Come ogni giorno, qui trovate i dati ufficiali riguardanti il Covid-19 in Italia per la data odierna, 7 Dicembre 2020.

I numeri vengono rilasciati ogni giorno dalla Protezione Civile, solitamente intorno alle 17.00, l’orario, comunque, potrebbe variare. Per questo vi basterà aggiornare la pagina per vedere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Analizziamo prima i casi nazionali (ieri, il numero di nuovi contagiati totali superava le 18.000 persone) e poi quelli regionali nel dettaglio.

Ecco i numeri di oggi, lunedì 7 Dicembre 2020.

Covid-19, il bollettino di oggi 7 Dicembre: gli ultimi dati in Italia

Per fare i raffronti necessari con i numeri di oggi, qui trovate tutti i dati del bollettino di ieri domenica 6 Dicembre 2020.

In Italia, nella giornata di ieri, ci sono state 564 vittime a fronte di 233 ricoveri di cui 63 in terapia intensiva.

Il dato dei dimessi, invece, ammontava a poco più di 17.000 unità.

Leggiamo insieme i casi totali del bollettino di oggi 7 Dicembre 2020 di Covid-19.

Totale casi: 13.720

Dimessi/Guariti: 19.638

Ricoverati: 133

Terapie intensive: 72

Morti: 528

Tasso di positività: 12,3% (+0,8%)

Tamponi: 111.217

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Veneto e Lombardia rimangono le regioni con il più alto numero di casi legati al Covid-19, in Italia. Ieri avevano rispettivamente più di 3.000 e 2.000 casi.

L’Italia, comunque, si avvia oggi verso una situazione molto meno “complicata” degli ultimi giorni.

Oggi, infatti, quasi tutte le regioni sono tornate gialle: unica eccezione è l’Abruzzo di cui vi abbiamo parlato più in basso.

Ecco invece le cifre dei nuovi casi di oggi lunedì 7 Novembre per ogni regione:

Lombardia: +1.562

Piemonte: +911

Veneto: +2.550

Campania: +1.060

Emilia-Romagna: +1.891

Lazio: +1.372

Toscana: +593

Sicilia: +918

Puglia: +1.001

Liguria: +128

Friuli Venezia Giulia: +359

Marche: +145

Abruzzo: +124

P.A. Bolzano: +155

Umbria: +65

Sardegna: +366

Calabria: +175

P.A. Trento: +165

Basilicata: +106

Valle d’Aosta: +22

Molise: +52

Coronavirus: il Governo discute con l’Abruzzo

Da oggi, lunedì 7 Dicembre 2020, l’Italia è ufficialmente zona gialla. O quasi.

Dallo scorso 18 Novembre, infatti, l’Abruzzo è entrato in zona rossa. A rendere possibile il tutto è stato l’intervento del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.

La domanda (e la conseguente entrata nella zona di “lockdown” più stretto italiano) era stata fatta con largo anticipo rispetto alle indicazioni del Governo.

Una decisione scrupolosa, quello di Marsilio, che oggi, però, ha deciso di interrompere arbitrariamente il regime rosso.

La sua decisione ha scatenato l’ironia del web visto che, da regolamento, l’Abruzzo dovrebbe aspettare i canonici 21 giorni prima di poter uscire dalla zona rossa.

In questo caso, quindi, in realtà il termine ultimo dovrebbe essere il prossimo mercoledì: e non la giornata di oggi.

Il Governo non ha preso bene questa decisione e si è accesa una immediata polemica.

Per di più, Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno anche deciso di scrivere una lettera a quattro mani al presidente della Regione Abruzzo.

Ecco cosa si leggerebbe nel testo della lettera, come riportato da Ansa:

“La invitiamo e la diffidiamo a revocare ad horas l’ordinanza regionale ricordandole le gravi responsabilità che potrebbero derivare dalle misure da lei introdotte riguardo alla salute dei cittadini“.

