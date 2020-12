Versare l’acqua bollente nelle tubature, come quando si scola la pasta, ad esempio. A cosa può servire? Alcuni consigli

Quando si cucina la pasta c’è sempre il dubbio se sia conveniente buttare l’acqua bollente di scolo nel lavandino. La temperatura altissima, infatti, genera preoccupazione: vale la pena? Può creare danni? Oppure l’acqua a oltre 100 gradi può avere un inaspettato effetto positivo sull’interno delle tubature, andando – di fatto – a pulirle. Occorre fare chiarezza. Molte persone si guardano bene dal versare l’acqua bollente nel lavandino dopo aver cotto la pasta. C’è chi la tiene un po’ a raffreddarsi, chi la mescola con acqua fredda del rubinetto.

Il timore è di creare danni alle tubature, evitando il flusso del rovente liquido. Ma allora non bisogna farlo? Anche se sembra paradossale, non c’è una tesi condivisa da tutti. Ci sono, infatti, teorie contrapposte: chi raccomanda di non versare mai liquidi bollenti nel lavandino, e chi ritiene che questo sia perfino utile. Del resto, elettrodomestici come la lavastoviglie o la lavatrice scaricano nelle tubature acqua molto calda, anche se mai bollente. E un altro problema è che è molto difficile controllare l’interno delle tubature, e quindi le loro condizioni.

Acqua bollente nelle tubature: benefici e controindicazioni

La risposta è nel mezzo: ossia, le tubature non si rovinano con l’acqua bollente, ma qualcosa potrebbe accadere. Di certo c’è che tubature valide e di buona qualità sono costruite per resistere sia al ghiaccio che alle alte temperature. Se davvero dovessero esserci problemi, questi verrebbero fuori dopo non molto tempo: ad esempio con una perdita. Però, c’è anche chi dice che una bella “passata” di acqua bollente serve a dare una bella pulita alle tubature: ecco perché molto arrivano persino a consigliare di utilizzarla.

Il liquido rovente, infatti, pulisce residui molli e scioglie lo sporco non molto incrostato. Oppure fa staccare dalle tubature residui vari. Quindi l’acqua bollente aiuta a tenere pulite le tubature, sempre che non le danneggi. Anche i tubi in PVC (una sorta di plastica) sono resistenti alle temperature elevate: ecco perché non dovrebbero esserci problemi. Ciò che è sicuro, è che non vanno mai versati in modo indiscriminato sostanze corrosive, che sicuramente porterebbero problemi nelle congiunture o nei tratti costruiti con il PVC. E quando un tubo comincia a cedere, il segnale più evidente è la classica macchia di umido sulle pareti.

