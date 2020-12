Nella città indiana di Eluru centinana di persone sono state ricoverate in ospedale (una è morta) a causa di una malattia di origini sconosciute. E’ allarme per una nuova epidemia

Mistero a Eluri, città indiana dello stato meridionale dell’Andhra Pradesh. Una malattia di origini sconosciute ha ucciso una persona. Mentre altre centinaia sono state ricoverate in ospedale con sintomi come convulsioni, vomito e perdita di coscienza.

Non si conoscono le origini di questi disturbi, e il timore è che possa trattarsi di una malattia di origini sconosciute. Secondo una testimonianza di un medico dell’Eluru Government Hospital, “si ammalano soprattutto i bambini. Iniziano a vomitare e lamentare n forte bruciore agli occhi”.

India, la malattia misteriosa terrorizza l’Andhra Pradesh

Si parla di un’ipotesi di acqua contaminata: lo ha scritto il leader dell’opposizione in Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu. Per questo motivo sarebbe stata chiesta l’emergenza sanitaria per verificare lo stato dell’inquinamento sia dell’acqua che dell’aria.

In questo caso non sembra centrare il Coronavirus, visto che i pazienti ricoverati per la misteriosa malattia non sono risultati positivi al Covid. In ogni caso, lo stato di Andhra Pradesh è tra i più colpiti dalla pandemia. I casi registrati dall’inizio dell’emergenza sono 800mila. L’India resta il secondo paese più colpito al mondo dall’infezione dopo gli Stati Uniti, la nazione maggiormente flagellata dalla pandemia.

Secondo te in India ogni malato, di qualsiasi malattia, ha la stessa assistenza sanitaria che in Italia o Europa? Pensi che tutti quelli morti nelle bidonville sono nelle statistiche? Per me non sono sovrastimati i nostri morti, ma sottostimati i loro. — Francesca Berrettini (@Frances31363816) November 23, 2020

