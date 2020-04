Malattia di Kawasaki: c’è una correlazione con il COVID-19 nei bambini?

C’è un legame fra il COVID-19 e la malattia di Kawasaki. A riportare la notizia è Lucio Verdoni dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. In media c’erano quattro casi all’anno prima dell’arrivo della pandemia che stiamo vivendo, mentre adesso dalla scorsa domenica ad oggi sono già 4 i casi riscontrati e tutti e quattro con positività al COVID-19. Non c’è la conferma ufficiale, ma come detto ad Open “Se 1+1 fa 2, faccia lei…”.

