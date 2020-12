Cashback, come chiedere i rimborsi e come funziona

Sono partite in Italia le iscrizioni al portale per ottenere il cashback di Stato sulle spese effettuate con carte di credito e bancomat. Si possono recuperare fino a 150 euro al mese, ma il sistema è già in tilt

Sono aperte le iscrizioni al piano di “cashback” dello Stato, che consentirà a chiunque utilizzerà le carte di credito e le carte bancomat per pagare gli acquisti. Da domani, martecì 8 dicembre, e fino al 31 dicembre è possibile iscriversi al piano per ottenere un rimborso del 10% di quanto speso, fino a un massimo di 150 euro. Per rientrare nel bonus bisognerà fare almeno 10 acquisti con carte di credito (o bancomat) oppure con le app per il pagamento, il tutto entro il 31 dicembre. Non c’è un importo minimo di spesa: il requisito è di almeno 10 transazioni. Si può acquistare qualsiasi tipo di articolo, dal semplice caffé fino ai generi alimentari, passando per vestiti o prodotti tecnologici. Saranno conteggiati tutti i pagamenti in negozi fisici, ma vanno bene anche artigiani (idraulico, elettricista, meccanico etc) o professionisti, come studi medici o avvocati, notai etc. Non sono compresi gli acquisti online. Invece, dal 1 gennaio il programma Cashback entrerà a pieno regime.

Cashback, come partecipare e iscriversi

Per partecipare al programma è necessario avere un programma SPID (l’identità digitale) oppure la carta d’identità elettronica, abbinata al PIN. Si dovrà poi scaricare l’App IO, da scaricare su smartphone o tablet. Una volta entrati nel sistema con le credenziali SPID e registrarsi al programma “Cashback” tramite la propria banca o l’ufficio postale. Le carte associabili sono Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay. Da gennaio si potrà inserire anche il sistema di pagamento Apple Pay o Google Pay. Bisognerà anche fornire il codice IBAN per ottenere i rimborsi direttamente sul proprio conto. Chiaramente, bisognerà sempre ricordarsi che l’utilizzo di carte di credito e bancomat può portare ad alcuni rischi: quindi bisogna fare attenzione alle truffe.

Cashback, problemi sulla app “IO”. Già bloccata e in tilt: “Risolveremo”

Per l’iscrizione al programma cashback è necessario accedere all’app IO, che è stata presa letteralmente d’assalto. Il portale è andato in tilt, e in tanti non riescono ad accedere al servizio. Un messaggio avvisa gli utenti che i problemi di sovraffollamento saranno rapidamente risolti, e che tutti avranno la possibilità di iscriversi al programma e ottenere i rimborsi per gli acquisti effettuati con carte di credito e bancomat.

Leggi anche – Rottamazione cartelle e rateizzazioni: le novità dall’Agenzia delle Entrate